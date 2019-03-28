Бум электрокаров в мире взвинчивает спрос на украинские цветные металлы

Украина занимает первое место в мире по запасам марганца и второе место по объему общих запасов

Производство аккумуляторов для электромобилей. Фото: REUTERS/Stringer/File Photo.

Бум электрокаров в мире взвинчивает спрос на украинские цветные металлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c7b/51d/5c9c7b51dcd7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c7b/51d/5c9c7b51dcd7c.jpg 2019-03-28T09:44:56+02:00 Экономика Украина занимает первое место в мире по запасам марганца и второе место по объему общих запасов

Растущий спрос на электрокары приводит к тому, что цветные металлы из Украины становятся более востребованной продукцией. Об этом сообщили в Государственной службе геологии и недр (Госгеонедр) Украины.

Популярность электромобилей подняла вопрос наличия запасов и возможности добычи лития, никеля, кобальта и марганца, которые нужны для изготовления ключевых компонентов – аккумуляторов. Ранее уже сообщалось, что производители электромобилей превращают литий в "драгоценный" металл.

Украина имеет запасы необходимых для производства аккумуляторов металлов и может стать поставщиком этого сырья на мировой рынок, подчеркивает Госгеонедр.

"По количеству залежей некоторых из упомянутых металлов Украина занимает первое место в мире, геологические запасы других требуют дальнейшего изучения и привлечения инвестиций. Украина занимает первое место в мире по подтвержденным запасам марганца и второе место по объему общих запасов", - напомнили в ведомстве.

Как отметил глава ведомства Олег Кирилюк, добычей отечественных цветных металлов уже заинтересовался Европейский Союз, который на 100% зависит от импортных поставок ниобий-танталовых руд и ряда других редких полезных ископаемых.

"Добыча лития, кобальта, никеля и марганцевых руд в Украине пока недостаточно высока, но Украиной заинтересовался Евросоюз, ведь на сегодняшний день существует проблема снабжения критического сырья для нужд промышленности стран ЕС", – цитирует Кирилюка пресс-служба ведомства.

По информации Кирилюка, также проявляют интерес к добыче цветных металлов в Украине компании из Бразилии, Китая, Японии, Канады и США, а также отечественные компании с иностранными инвестициями.

Напомним, Украина и сама входит в число стран, в которых популярность электрокаров стремительно растет. Как отмечал ранее первый вице-премьер-министр Степан Кубив, у страны есть и потенциал для развития производства электрокаров. По его словам, электромобили выгоднее производить в Украине, чем в Германии.

А пока этого не произошло, украинцы активно скупают "заряженные" авто иностранного производства, причем в основном б/у. По итогам первых двух месяцев 2019 года спрос на электромобили вырос на 69%, по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Также в Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей:

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