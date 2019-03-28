Бум электрокаров в мире взвинчивает спрос на украинские цветные металлы
Украина занимает первое место в мире по запасам марганца и второе место по объему общих запасов
Растущий спрос на электрокары приводит к тому, что цветные металлы из Украины становятся более востребованной продукцией. Об этом сообщили в Государственной службе геологии и недр (Госгеонедр) Украины.
Популярность электромобилей подняла вопрос наличия запасов и возможности добычи лития, никеля, кобальта и марганца, которые нужны для изготовления ключевых компонентов – аккумуляторов. Ранее уже сообщалось, что производители электромобилей превращают литий в "драгоценный" металл.
Украина имеет запасы необходимых для производства аккумуляторов металлов и может стать поставщиком этого сырья на мировой рынок, подчеркивает Госгеонедр.
"По количеству залежей некоторых из упомянутых металлов Украина занимает первое место в мире, геологические запасы других требуют дальнейшего изучения и привлечения инвестиций. Украина занимает первое место в мире по подтвержденным запасам марганца и второе место по объему общих запасов", - напомнили в ведомстве.
Как отметил глава ведомства Олег Кирилюк, добычей отечественных цветных металлов уже заинтересовался Европейский Союз, который на 100% зависит от импортных поставок ниобий-танталовых руд и ряда других редких полезных ископаемых.
"Добыча лития, кобальта, никеля и марганцевых руд в Украине пока недостаточно высока, но Украиной заинтересовался Евросоюз, ведь на сегодняшний день существует проблема снабжения критического сырья для нужд промышленности стран ЕС", – цитирует Кирилюка пресс-служба ведомства.
По информации Кирилюка, также проявляют интерес к добыче цветных металлов в Украине компании из Бразилии, Китая, Японии, Канады и США, а также отечественные компании с иностранными инвестициями.
Напомним, Украина и сама входит в число стран, в которых популярность электрокаров стремительно растет. Как отмечал ранее первый вице-премьер-министр Степан Кубив, у страны есть и потенциал для развития производства электрокаров. По его словам, электромобили выгоднее производить в Украине, чем в Германии.
А пока этого не произошло, украинцы активно скупают "заряженные" авто иностранного производства, причем в основном б/у. По итогам первых двух месяцев 2019 года спрос на электромобили вырос на 69%, по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Также в Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей:
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