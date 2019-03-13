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Электрокары покоряют украинцев: названа самая популярная модель

Сегодня, 21:17

По итогам двух месяцев в стране купили 814 легковых электромобилей

Фото: Pixabay
Электрокары покоряют украинцев: названа самая популярная модель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/955/70d/5c895570d5f27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/955/70d/5c895570d5f27.jpg Авто По итогам двух месяцев в стране купили 814 легковых электромобилей

Первичную регистрацию в Украине по итогам января-февраля 2019 года прошли 814 легковых электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го спрос вырос на 69%. Об этом сообщает 13 марта Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Основную массу в этих регистрациях составили машины, бывшие в эксплуатации – 741 шт." – говорится в сообщении.

"Укравтопром" назвал пятерку самых популярных электрокаров:

  • Nissan Leaf: за два месяца украинские номера получили 422 автомобиля, из которых только 11 были новыми;
  • Tesla Model S: 65 автомобилей – два новых и 63 подержанных;
  • BMW i3: 62 автомобиля – 12 новых и 50 б/у;
  • Renault Zoe: 46 автомобилей – шесть новых и 40 подержанных;
  • Fiat 500e: 35 автомобилей – все б/у.

Напомним, в 2018 году Верховная Рада продлила до 2022 года срок освобождения электромобилей от налога на добавленную стоимость и акциза при ввозе на территорию Украины.

По прогнозам аналитиков Центра Разумкова, если сегодня во всем мире насчитывается всего два миллиона электромобилей, то к 2035 году их количество вырастет в 70 раз. Один из ключевых трендов – снижение стоимости аккумуляции энергии и наращивание объемов ее хранения.

По итогам января 2019 года первичную регистрацию в Украине прошел 441 электромобиль, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го спрос на эти авто вырос в 2,4 раза.

Между тем, Tesla придумала, как зарядить электрокар за 15 минут:

Видео: Tesla

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Тег авто, автомобили, электромобили

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