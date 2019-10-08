Бумага из России, стекло из Беларуси: где Украина закупает мусор

Только за год страна закупила за границей около 100 тысяч тонн отходов

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Украина импортирует пластик из-за недостаточного развития переработки мусора. При этом такие отходы поставляются в основном из стран ЕС, рассказал сайту "Сегодня" генеральный директор Recycling Solutions Дмитрий Ануфриев.

На европейский мусор приходится 31% всего импорта. Кроме того, значительная часть ввозится из Филиппин – 21% и Туниса – 14%.

Всего за 2018 год Украина импортировала около 100 тыс. тонн отходов. Общая стоимость вторсырья составила около 40 млн долл. Из них около 30 млн долл. приходится на ПЭТ (полиэтилентерефталат, из которого делают пластиковые бутылки – Ред.), остальное – на другие сорта пластика.

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Несмотря на то, что в Украине организованы пункты приема стеклобоя, его тоже не хватает. Стеклобой в основном мы завозим из Беларуси, на нее приходится 78% сырья. Причем более 90% стеклобоя отсортировано (в т.ч. по цветам) и очищено. Общая стоимость импортированного стеклобоя – около 11 млн долл.

Также в Украину ввозится макулатура для производств картонно-бумажных фабрик. Общая стоимость – более 80 млн долл. за 2018 г. Более 54% макулатуры было ввезено из Российской Федерации, еще около 20% – из Польши.

О том, зачем Украине этот мусор, узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Почти как Швеция: почему Украина покупает мусор из Европы, Туниса и Филиппин"

Как сообщалось, в Украине заговорили о планах ввести запрет пакетов. Недавно в парламенте зарегистрировали законопроект № 2051-1. В нем говорится о запрете некоторых видах полиэтиленовых пакетов с 2022 года. За распространение пакетов предлагают ввести штраф до 8500 грн.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно – дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров. Теперь мировому сообществу нужно решить, что делать с этим неэкологичным монстром:

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