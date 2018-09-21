Бюджет-2018 уже выполнен на 99% – Минфин

Сегодня, 11:32

И.о. министра финансов напомнила, что текущий год стал сложным для страны

Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

В январе-августе выполнение плановых показателей доходной и расходной части Государственного бюджета на 2018 год составило почти 99%. Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мы видим выполнение бюджета в этом году. Несмотря на сложный год, за восемь месяцев государственный бюджет выполнен почти на 99% – как по доходам, так и все значительные расходы профинансированы", – сказала Маркарова.

Ранее Маркарова отмечала, что уверена в выполнении государственного бюджета в 2018 году и удержании его дефицита в пределах 2,6% ВВП.  И.о. министра назвала этот бюджет "напряженным", напомнив, что парламент в процессе принятия увеличил его показатели. В то же время Маркарова подчеркнула, что контроль правительства за выполнением бюджета достаточно действенный, в том числе и с точки зрения мониторинга и контроля над эффективностью использования средств.

Маркарова отметила, что 2019 год ставит перед Украиной большие вызовы с точки зрения бюджета, так как в предыдущие два года благодаря реструктуризации выплаты по госдолгу были ниже.

Напомним, проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде, правительство презентовало его депутатам 21 сентября.

Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.  Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. 
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Источник:

УНИАН

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