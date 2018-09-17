Бюджет-2019: доходы от приватизации уменьшатся

Сегодня, 15:57

В целом доходы сводного бюджета планируются на уровне 1,29 трлн гривен

Бюджет-2019: доходы от приватизации уменьшатся
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

В Государственном бюджете Украины на 2019 год планируются доходы в размере 17,1 млрд грн от приватизации предприятий против более чем 22 млрд в 2018 году. Такие расчеты содержатся в проекте закона "О Государственном бюджете Украины", подготовленном Кабинетом министров Украины. Проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Предполагается, что от приватизации государственного имущества, а также других поступлений, непосредственно связанных с приватизацией и кредитованием предприятий, госбюджет получит 17,1 млрд грн. Вместе с тем в 2019 году планируют потратить 371,6 млн грн в связи с приватизацией предприятий.

Как сообщалось, в целом доходы сводного бюджета планируются на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.  

Напомним, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно ранее опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 г. в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работают.

На 2018 год в госбюджете запланировали доход в размере 22,5 млрд грн. Позже и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о снижении ожиданий от продажи госпредприятий до 21,3 млрд грн. Но, в Министерстве финансов к таким цифрам отнеслись скептически. Экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что столько поступлений от приватизации получить не удастся.

Более подробно о том, чего ожидать от приватизации в 2018 году, читайте в материале сайта "Сегодня": Приватизация в Украине: миллиардные доходы или дыра в бюджете.
приватизация, доходы, госбюджет, бюджет-2019

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Источник:

"Сегодня"

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