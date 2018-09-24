Бюджет-2019: эксперты назвали главные особенности и риски

Сегодня, 15:48

Властям придется привлекать новые кредиты, а влияние роста цен на газ могли недооценить

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Пиковый период выплат по внешним долгам – ключевой ограничивающий фактор для бюджета-2019. К такому выводы пришли эксперты Центра экономической стратегии (CES), проанализировав проект Госбюджета на 2019 год, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.

Так, в 2019 году Украина обязана совершить значительные выплаты по долгам:

  • 160,4 млрд грн (5,5 млрд долл.), або 4,1% ВВП – погашение госдолга и долга, гарантированного государство;
  • 22,5 млрд грн, или 3,1% ВВП – обязательства по внутренним долгам (сумма государственного и гарантированного долга).
  • 129 млрд грн (3,3% ВВП) процентов.

"В целом бюджет выглядит сдержанным. Вероятно, его писали в расчете на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), и расходы и доходы в нем оценены достаточно консервативно. Высокий уровень расходов на обслуживание и погашение долгов не позволяет уменьшать налоговую нагрузку, ограничивает возможности для роста бюджетных расходов и несет риски рефинансирования", – подчеркнули аналитики.

В CES добавили, что для балансировки бюджета правительство планирует привлечь 3,5 млрд долл. (2,6% ВВП) государственного долга на внешних рынках, а также около 0,7 млрд долл. макрофинансовой помощи от ЕС и Всемирного банка.

"Последняя сумма может возрасти, если Минфину удастся договориться о направлении части траншей международных кредитов в бюджет вместо валютных резервов НБУ", – уверены эксперты.

Аналитики назвали ТОП-5 самых важных факторов бюджета-2019:

  1. Темпы роста доходов и расходов запланированы на уровне ниже роста номинального ВВП. Это предполагает  умеренный дефицит (2,3% ВВП).
  2. Доходная часть государственного бюджета в основном опирается на налоговые поступления, в первую очередь, за счет налогов на внутреннее потребление и на доходы.
  3. Заложенные темпы роста доходов (+10%) являются умеренными и отвечают роста экономики в целом, поэтому общая налоговая нагрузка на бизнес не будет увеличиваться (за исключением группы подакцизных товаров).
  4. Бюджетные расходы в 2019 году будут расти более низкими темпами, чем доходы, из-за сдержанного повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы (на 12% до 4173 грн/мес.), уменьшения объема субсидий на оплату ЖКХ и "заморозку" расходов на сектор государственного управления. 
  5. Приоритетными направлениями расходов остаются сектора обороны и общественного порядка, дороги, а также образование и здравоохранение, которые активно реформируются и нуждаются в дополнительных ресурсах на осуществление изменений. 

Среди рисков для реализации бюджета аналитики называют возможное недовыполнение в части финансирования дефицита из-за потребности в рефинансировании долгов, также оптимистичные ожидания от приватизации.

Со стороны расходов есть риск недооценки затрат на финансирование субсидий в случае повышения цен на газ. Рост тарифов на газ для населения является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, как заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, представляя в Верховной Раде проект бюджета на 2019 год, рост социальных стандартов в Украине в 2019 году будет опережать инфляцию:
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Источник:

"Сегодня"

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