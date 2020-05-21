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Бюджет-2020 могут снова переписать: в Минфине объяснили ситуацию

21 мая, 17:05

Ксения Капустинская

Пока сложно предсказать, каким будет конец года, считает министр Марченко

Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения бюджет-2020. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "НВ Бизнес".

"Я не исключал бы вероятность того, что бюджет может быть пересмотрен. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд", – отметил Марченко.

По словам министра, оснований для развития негативного сценария нет.

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"Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит. Сейчас мы, как и другие страны мира, исходим из коронакризиса, из карантина, и идет ослабление карантина. Но есть риск того, что может быть повторение вспышки", – объяснил глава Минфина.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет-2020, связанные с финансированием борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на то, что расходы пришлось урезать, изменения не коснулись финансирования обороны и безопасности государства, а также поддержки агропромышленного сектора.

При этом был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: Сегодня

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