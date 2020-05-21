Бюджет-2020 могут снова переписать: в Минфине объяснили ситуацию

Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения бюджет-2020. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "НВ Бизнес".

"Я не исключал бы вероятность того, что бюджет может быть пересмотрен. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд", – отметил Марченко.

По словам министра, оснований для развития негативного сценария нет.

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"Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит. Сейчас мы, как и другие страны мира, исходим из коронакризиса, из карантина, и идет ослабление карантина. Но есть риск того, что может быть повторение вспышки", – объяснил глава Минфина.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет-2020, связанные с финансированием борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на то, что расходы пришлось урезать, изменения не коснулись финансирования обороны и безопасности государства, а также поддержки агропромышленного сектора.

При этом был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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