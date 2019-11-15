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Бюджет 2020: учителей ждет повышение зарплат и доплата

15 ноября, 10:02

Молодые учителя со стажем до 10 лет в конце года получат дополнительную выплату

/ Фото: Pixabay

В Украине в следующем году заработные платы педагогов вырастут на 9%. Такую динамику заложили в проект бюджета на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении 14 ноября.

Сегодня, по оценкам СМИ, молодой учитель зарабатывает примерно 5,4 тыс. грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет – 8,18 тыс грн.

С учетом заложенного в бюджете повышения, зарплата молодого учителя должна вырасти до 5,9 тыс. грн, опытного учителя – до 8,9 тыс. грн.

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В бюджете также выделили средства на ежегодную денежную поддержку для молодых учителей.

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Молодые учителя со стажем до 10 лет в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 – почти 21 тыс. грн. В целом предусматривается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.

Новости "Сегодня" писали, что закон о госбюджете-2020 в целом поддержали 280 народных депутатов. Доходы предусмотрены в сумме 1,09 трлн грн, в том числе доходы общего фонда – 974, 7 млрд грн и доходы спецфонда – 119 млрд грн. Расходы – в сумме 1,18 трлн грн, в том числе расходы общего фонда – 1,05 трлн грн и расходы спецфонда – 127,9 млрд грн.

Мы ранее сообщали, что Кабмин предложил выделить на образование в 2020 году 145,1 млрд грн.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: Сегодня

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