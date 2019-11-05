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"Инвестировать в детей": сколько Кабмин решил выделить на образование

5 ноября, 16:26

Правительство опубликовало обновленный проект госбюджета на 2020 год

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров предлагает выделить 145,1 млрд грн на финансирование образования и науки в 2020 году, что на 16,4 млрд грн больше, чем в 2019-м. Об этом говорится в обновленном проекте госбюджета, который 5 ноября обнародовала пресс-служба правительства.

Кабмин впервые выделяет отдельный бюджет на программу "Действенная школа для лучших результатов" (3,5 млрд грн), а также вводит ежегодную денежную поддержку для молодых учителей в размере 21 тыс. грн (стаж до 10 лет).

Согласно документу, правительство заложило 1,4 млрд грн на финансирование программы "Новая украинская школа" – на 0,2 млрд грн больше, чем в 2019 году, и еще 259 млн грн – на развитие учебно-практических центров профтехобразования (+209 млн грн).

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"Инвестировать в детей – это наиболее выгодная инвестиция, которую мы только можем себе позволить", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе презентации обновленного проекта госбюджета-2020.

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Как писали новости "Сегодня", министр образования и науки Анна Новосад на презентации документа сообщила, что проект госбюджета предусматривает дополнительные 2,2 млрд грн для надбавки учителям за престижность.

Напомним, что, согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования.

Народные депутаты одобрили документ в первом чтении 18 октября, а 3 ноября Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: Сегодня

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