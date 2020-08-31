Бюджет-2021 скоро будет в Раде: в Кабмине назвали дату

Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год, который разрабатывается с учетом обновленного макропрогноза. Об этом во время заседания согласительного совета в парламенте заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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"Среди основных вопросов этой сессии, безусловно, проект государственного бюджета на следующий год. Хочу проинформировать, что продолжается работа над этим, и в установленный законодательством срок будет подан до 15 сентября проект главного финансового документа нашего государства", – цитирует Мокана УНИАН.

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Напомним, в макропрогнозе предусмотрен рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6%, а годовая инфляция – на уровне 8,1%. При этом ожидается, что средняя зарплата вырастет до 13 632 гривен, показатель безработицы составит 9,2%.

Как известно, госбюджет Украины утверждается на год – с 1 января по 31 декабря. Его разрабатывает Минфин и вносит на рассмотрение Кабмина, который не позднее 15 сентября подает проект закона о государственном бюджете в Верховную Раду. Первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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Напомним, В апреле Верховная Рада Украины по предложению правительства скорректировала бюджет-2020 с учетом коронакризиса. При этом Кабмин не планирует в течение двух следующих кварталов вносить изменения в госбюджет на 2020 год. Сейчас утвержденный объем дефицита госбюджета – не более 7,5%.

Также Министерство финансов поставило задачу руководству налоговой и таможенной служб увеличить плановые поступления в бюджет на 10-15%.

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