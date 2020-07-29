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Падение осталось, но появился оптимизм: Кабмин обновил прогнозы для Украины

29 июля, 14:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Макроэкономические расчеты правительства немного изменились

Несмотря на то что Министерство развития экономики ожидает роста ВВП Украины в 2021 году, обновленный макропрогноз оставляет в силе падение на 4,8% в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Новый макроэкономический прогноз с такими данными Кабмин принял на сегодняшнем заседании, 29 июля.

"Базовый прогноз остается неизменным. Это уменьшение ВВП на 4,8% в 2020 году... Украина движется по сценарию, который разработало Министерство экономики", – заявил Шмыгаль.

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Он уточнил, что для будущего роста экономики правительству нужно сконцентрироваться на таких задачах:

  • поддержка малого и среднего бизнеса;
  • развитие промышленности;
  • поддержка национального производителя;
  • увеличение внутренних инвестиций;
  • улучшение бизнес-климата.

Как сообщалось, в обновленном макропрогнозе указано, что рост ВВП Украины в 2021 году составит 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – 4,3% и 4,7% соответственно.

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Также согласно обновленному прогнозу, средняя зарплата в 2021 году составит 13 632 гривни, в 2022 и 2023 годах – 15 414 и 17 169 гривен соответственно. Сейчас средняя зарплата составляет 11 579 гривен. Показатель безработицы прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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инфляция экономика кризис прогноз ВВП Украина Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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