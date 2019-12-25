Бюджет недовыполнили из-за укрепления гривни – эксперты

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В последние дни одной из самых обсуждаемых тем стало недовыполнение государственного бюджета. В истории Украины это явление не новое, но именно в этом году, судя по некоторым публикациям и комментариям в соцсетях, со сборами в бюджет вышла особенно большая проблема.

Эксперты успокаивают: по их словам, ничего критического не случилось. Тем более, что в этом году это происходит впервые не из-за кризиса, а при нормальных макроэкономических показателях и при укрепляющейся гривне.

"Раньше подобные ситуации возникали обычно на фоне негативных явлений экономического и неэкономического характера: глобальный финансовый кризис, война 2014 года, всплеск инфляции, провал курса и т. д. Сейчас же мы имеем ситуацию, когда проблема с наполнением бюджета происходит на фоне макроэкономической стабильности и на фоне, в принципе, сохранения адекватной макроэкономической динамики: экономического роста, низкой инфляции, укрепляющейся гривни и т. п. Прежде всего это объясняется укреплением гривни. Казалось бы, хороший показатель. Он позволяет воздерживаться от роста тарифов, удерживать низкую инфляцию и т. д. Но оказалось, что это, во-первых, прямо негативно влияет на поступления в бюджет, поскольку значительная часть поступлений зависит от курса. А во-вторых, опосредованно негативно влияет, поскольку укрепление гривни ведет к угнетению украинских производителей на внутреннем рынке (поскольку импорт дешевеет) и экспортеров (уменьшает их доходы)", – обращает внимание Ярослав Жалило.

Эксперт считает, что подобная ситуация – результат несогласованности или нескоординированности разных направлений экономической политики: денежно-кредитной, экономического роста, внешнеэкономической и фискальной.

Экономист Борис Кушнирук основной причиной недовыполнения госбюджета называет монетарную политику, которую проводит Нацбанк.

"Ситуация не является катастрофической. Хотя в то же время решение правительства финансировать что-то в ручном режиме – это нарушение фундаментального принципа о том, что расходы бюджета планируются и утверждаются парламентом. Я считаю, что это не вина нынешнего правительства, а следствие той монетарной политики, которая проводится Нацбанком. В результате бюджет недосчитался доходов как от импорта (потому что, если курс доллара меньше, то и поступления меньше), так и от экспорта, которые получают в гривневом эквиваленте гораздо меньшую выручку и платят меньше налогов. Правительство могло обращаться в парламент с предложением сократить расходы (секвестировать бюджет. – Авт.). Они этого не сделали, и теперь делают это в ручном режиме. Это не критично, но неправильно. Более того, они закладывают еще и проблемы на будущее ", – говорит Борис Кушнирук.

Подробнее о том, что происходит с государственным бюджетом нашей страны, читайте в материале: "Невыполнение госбюджета: кому могут не выплатить зарплаты в декабре".

Напомним, за неделю с 19 по 26 декабря гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 15 копеек. А курс доллара обновил уровень рекорда с начала 2016 года: последний раз доллар стоил так же дешево 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

Новости "Сегодня" также выяснили, каким будет курс доллара к Новому году:

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