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Доллар подобрался к новому антирекорду: официальный курс

24 декабря, 15:57

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 26 декабря

/ Фото: Pixabay

На следующий рабочий день – среду, 26 декабря – Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

24.1226.12Изменение
1 доллар США23,28 грн23,26 грн- 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 24 декабря курс доллара упал еще на две копейки после снижения на пять в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил так же дешево 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 19 по 26 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 15 копеек. При этом эксперты ранее объяснили сайту "Сегодня", когда гривня перестанет расти.

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Напомним, новости "Сегодня" также выяснили, каким будет курс доллара к Новому году:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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