Бюджет Украины: как капиталовложения могут поднять украинскую промышленность

Поступления только от предприятий «Метинвест» - крупнейшего холдинга Украины, составляют более 22 млрд гривен в прошлом году

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Будет ли выполнен нынешний бюджет страны – один из вопросов, который сейчас интересует экономических экспертов. Напомним, что в прошлом году не удалось собрать запланированные налоги и сборы. Одна из причин – недостаточные инвестиции в отечественную экономику, способствующие ее росту, и соответственно – увеличению налоговых отчислений в казну. Как многомиллиардные капиталовложения могут поднять украинскую промышленность, создать новые рабочие места и укрепить энергонезависимость страны?

Он – металлург в третьем поколении – и отец, и дед лили металл. 32-летний Алексей Радченко еще школьником полюбил будущую профессию.

"С детства я видел эту выплавку - разливку и настолько это красиво, завораживающе", – делится Алексей Радченко, мастер участка разливки машины непрерывного литья заготовок ЗАО "ММК имени" Ильича".

После 9 класса пошел в металлургический техникум, дальше – практика на самом меткомбинате, обучение в университете. Десять лет назад пришел на "Ильича" оператором. Сейчас – руководит участком разливки металла. В его бригаде – более полусотни человек.

"В мои задачи входит – организовать все так, чтоб наша машина непрерывного литья заготовок выпускала качественный металл, по всем нормам и правилам", – говорит он.

Работает Алексей в конвертерном цехе, где в начале февраля запустили сверхсовременную машину непрерывного литья заготовок за 150 миллионов долларов. Качество металла – среди лучших в мире, количество вредных выбросов - даже ниже европейских норм. Это гордость Меткомбината, которую несколько месяцев назад показали президенту.

На этой установке делают так называемые – слябы. Металлические пластины, из которых потом можно и трубы "раскатать", и "фасад" автомобиля сделать.

В таком виде их также продают за границу. Для Алексея – эта профессия, как любовь на всю жизнь. Работа здесь – кормит его семью. А сам комбинат для Мариуполя – главное предприятие. Ведь вкладывает миллиарды в развитие самого города. Так же как другие промышленные гиганты вкладывают в регионы, где работают.

"Поступления только от предприятий "Метинвест" – крупнейшего холдинга Украины, составляют более 22 млрд гривен в прошлом году. Инвестиции компании в прошлом году – более 900 млн долларов. Инвестиции растут из года в год и за последние два года они выросли более чем в два раза. Инвестиции в природоохранные мероприятия растут каждый год на 20-25%", – отмечает Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Вектор на экологию. Энергетическая компания ДТЭК заменяет на теплоэлектростанциях фильтры, чтобы минимизировать вредные выбросы. А еще – миллиардные инвестиции идут на перевод ТЭС с дефицитного антрацитового угля, залежи которого остались на оккупированной части Донбасса, на газовый - который добывают в Украине. И это – вклад в энергонезависимость страны.

Это – самая мощная ветряная ферма страны – Ботиевская, на побережье Азовского моря. А это – гигантский ловец солнца – Никопольская электростанция на Днепропетровщине. Каждый четвертый киловатт в Украине производит ДТЭК. И сейчас – курс на "зеленые киловатты".

А еще – на максимальную эффективность. Ведь свет не должен теряться по дороге к потребителю, а для этого нужны надежные электросети. Возраст тех, что есть, в среднем по стране – лет сорок.

"Компания ДТЭК инвестировала почти 13 млрд гривен в энергетическую инфраструктуру, энергетическую независимость нашего государства. И почти полтора миллиарда мы инвестировали именно в энергетические сети – то, что дает возможность нашему государству, нашей экономике развиваться", – говорит Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

Чтобы "свет" не исчезал и не было перепадов напряжения, в частности, построили и вот эту подстанцию – "Наддниприянськую".

Более 300 тысяч жителей Днепра теперь могут не беспокоиться. В общем, компании, входящие SCM за полгода 2019-го внесли в бюджеты различных уровней более 30 миллиардов гривен налогов. К примеру это почти 4 годовых сметы Львова или 6 – Мариуполя. Инвестиции в модернизацию превысили 20 млрд гривен. А еще более 5 млрд пошли на социальные программы – спортивные и детские площадки, ремонты в школах и детсадах, интерактивные проекты и инновационные решения для регионов. Чтобы люди хотели жить в своих городах.

"Мы инвестировали в капитальную модернизацию порядка 20 млрд гривен – это огромная сумма. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году за этот период. Наш основной фокус – это внедрение новых технологий и экологическая модернизация. Мы верим в эту страну, мы верим в экономический рост и, собственно говоря, наши инвестиции – это подтверждение нашей веры действием. Потому что любые слова стоят мало, а действия стоят много", – отмечает Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SСM.

Чем больше инвестиций в промышленность, тем больше налогов, на которые живет страна, – простая и понятная формула.

"Если сегодня не будет инвестиций – то завтра поступления от налогов могут уменьшиться. Именно налоги являются тем обеспечением, которое позволяет государству существовать – существовать армии, правоохранительным органам, медицине, науке, образованию", – отмечает Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital.

А еще налоги – это рабочие места, вовремя выплаченные пенсии, современные школы и новые дороги. Те же, что ведут Украину в настоящую Европу.

Ранее сообщалось, что ДТЭК вошла в "ТОП-10" лучших работодателей среди предприятий тяжелой промышленности и энергетики.

Также мы писали, что Метинвест на 10% повышает зарплаты сотрудникам.

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