Бюджетные АЗС подняли цену бензина выше психологического уровня

За три дня цена на горючее подскочила на 0,5-1,5 грн за литр

С 7 по 10 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Об этом свидетельствует ценовой мониторинг рынка от "Консалтинговой группы А-95".

В частности, в сети "Авиас" бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 — до 29,95 грн/л, А-95+ — до 30,45 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л.

На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, А-95 — до 30,00 грн/л, А-95+ — до 30,50 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л.

На 30 коп./л подорожало топливо в сети UPG: бензин марки А-92 подорожал до 29,70 грн/л, А-95 — до 30,70 грн/л, А-95+ — до 33,50 грн/л, ДТ — до 28,00 грн/л.

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Надежда", Marshal, Mango, Chipo, "Татнефть-АЗС-Украина", KLO, "Нефтек" и "Катрал" повысили цены на 0,2-1,55 грн./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 10 сентября выросла на 24 коп./л, бензинов — на 18-23 коп./л.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как курс доллара взвинчивает цены на украинских заправках. По его словам, бензин будет дорожать, пока не прекратится девальвация гривни.

Подробнее о том, что влияет на цену бензина в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Плюс гривня за литр: каких цен на бензин ждать украинцам в сентябре".