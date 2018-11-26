Бывший руководитель ГФС Продан вернулся в Украину

Сегодня, 10:37

Экс-и.о. главы ведомства уведомил, что лечение пока продолжается

Мирослав Продан. Фото: sfs.gov.ua
Мирослав Продан. Фото: sfs.gov.ua

Бывший и.о. руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, который подозревается в незаконном обогащении, сообщил, что вернулся в Украину после лечения в Германии. Об этом Продан написал на своей странице в Facebook.

"Курс лечения оказался сложным. Три хирургических вмешательства под наркозом. Лечение продолжается, но теперь не обязательно находиться в медицинском учреждении", – сообщил Продан.

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Он также назвал опубликованную в СМИ "переписку с доверенным лицом" фейковой. 

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Ранее Продан обещал сразу после возвращения в Киев пойти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал о скандале вокруг бывшего и.о. ГФС. Мирослав Продан заявлял, что не встретился с представителями прокуратуры вовремя, так как отправился за границу на лечение, а повестка пришла не по адресу.  В начале сентября Продан уволился по собственному желанию.

Также сообщалось, что 21 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции выявили 100 тыс. тонн ткани на сумму 150 млн долларов без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни. Генпрокурор также заявил, что имеет персональные претензии к Продану.
скандал, допрос, Продан, ГФС, САП

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Источник:

"Сегодня"

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