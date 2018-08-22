Продан ответил на обвинения Генпрокуратуры и отстранил главу Одесской таможни

И. о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан отстранил от должности начальника Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами. Продан при этом заявил, что у него "есть основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры".

Продан также отметил, что озвученная 21 августа генеральным прокурором Юрием Луценко информация о выявлении в складских помещениях 37 контейнеров неучтенного товара нуждается в уточнении. "Факт выявления, ареста и дальнейших действий совершался и проводился исключительно сотрудниками ГФС Украины. Подчеркиваю: исключительно сотрудниками ГФС Украины", - сказал Продан.

Также Продан обратился с просьбой к руководству Генпрокуратуры.

"В последнее время относительно меня, моих близких, моего окружения, родных и близких сотрудников ГФС предпринимают огромное давление правоохранительные органы. ... Я обращаюсь к руководству Генпрокуратуры с просьбой. Вы уже два месяца шантажируете меня, моих близких, мое окружение, мол, у вас есть информация относительно меня. Если она есть, предъявляйте", – сказал он.

Напомним, накануне, 21 августа, Луценко заявил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры выявили 100 тыс. тонн ткани на сумму 150 млн долларов без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни.

Генпрокурор также заявил, что имеет персональные претензии к Продану: "Пока я озвучиваю претензии по многим случаям контрабанды, которую допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я добуду достаточно доказательств, сделаю процессуальное решение".

Кроме того, Луценко объяснил, почему полиция на таможне бесполезна.

Отметим, по данным Государственной фискальной службы, за июль 2018 года в госбюджет от таможни поступило более 29,7 млрд грн – по данным на 30 июля. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет от таможни выросли почти на 3,2 млрд грн:

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.