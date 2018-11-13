Скандал вокруг ГФС: Продан объяснил, почему вместо допроса поехал за границу

Бывший исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан не встретился с представителями прокуратуры вовремя, так как отправился за границу на лечение, а повестка пришел не по адресу. Об этом сообщил сам Продан в ответ на информацию СМИ, что он якобы не является на допросы в Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Как известно, 16 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ раскрыла "устойчивое иерархическое объединение" в рядах ГФС и отметил, что прокуратура расследует нарушения, совершенные Проданом в должности и.о. главы ГФС.

Продан, в свою очередь, заверил, что с июля 2018 года, еще находясь в должности руководителя ГФС, сам неоднократно обращался в ГПУ и САП.

"Предлагал, если это, конечно, нужно, прийти и дать объяснения. Никакого ответа. После увольнения из ГФС я постоянно находился в Украине и через адвокатов продолжал обращаться к правоохранителям. Никакой реакции на многочисленные обращения не получил", - написал Продан на своей странице в Facebook.

Продан также уточнил, что не собирался общаться с прессой до встречи с представителями прокуратуры, однако теперь возникла такая необходимость.

"С момента увольнения из ГФС ни разу не давал интервью. Принципиально не считал нужным комментировать или опровергать грязные обвинения, которые время от времени вбрасывают в СМИ без ссылок на источник информации. Планировал, что публично отвечу на все вопросы уже после встречи с представителями Генеральной прокуратуры (ГПУ) и САП, имея официальную информацию и понимая, какие претензии имеют ко мне правоохранители", – написал Продан.

"В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время. 7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации – 6 ноября. Более того, повестка направлена по адресу, где никогда не проживала моя семья", - отметил Продан.

Он подозревает, что его планируют объявить в розыск и таким образом "сделать виновным".

"Такое впечатление, что вызов намеренно направили по адресу, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов ставит цель объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным. Очень надеюсь, что это стечение обстоятельств или неосторожность исполнителя. После возвращения с лечения я смогу в полной мере предоставить необходимые документы и объяснения", – заверил Продан.

Как сообщалось, в начале сентября на тот момент и.о. главы ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию.

Кабмин объявил о намерении объявить конкурс на эту должность, а выполнение обязанностей главы ведомства Кабмин возложил на экс-руководителя Одесской таможни Александра Власова, которого Продан отстранил от должности главы Одесской таможни на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами.