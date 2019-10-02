Цель есть, а механизма нет: эксперт оценил планы Кабмина на "пятилетку"

/ Фото: Сегодня

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Суммарно за пять лет экономика Украины должна повыситься на 40%, а средние зарплаты достичь европейского уровня. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кабмина Программе деятельности правительства, которую проанализировал сайт "Сегодня".

"Для упрощения расчетов мы исходим из того, что 1% инклюзивного экономического роста дает нам приблизительно 15 млрд грн поступлений в госбюджет", – говорится в программе Кабмина. Не указано, правда, речь о номинальном или реальном ВВП, в гривнях или в долларах. Однако в любом случае эта цель настолько амбициозна, что сегодня многим кажется невыполнимой.

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Как объяснил сайту "Сегодня" президент Украналитцентра Александр Охрименко, программа Кабмина, в принципе, характеризуется тем, что целей в ней прописали много, а способы их достижения практически не указаны. И хотя некоторые показатели, действительно, могут заметно вырасти за 5 лет, произойдет это не потому, что они внесены в программу Кабмина.

"В программе есть цель, но нет механизма, как этой цели достичь. <...> Через пару месяцев об этой программе все забудут. А по результатам пятилетней работы правительства, какие-то из показателей значительно улучшатся, какие-то будут вообще провальными. <...> Я не скажу, что экономика Украины в ужасном состоянии. Кризис у нас закончился. Он был в 2015-2016 годах. На сегодняшний день кризиса нет, есть рост. И, как бы там ни было, зарплата растет и будет расти. <...> И со временем, действительно, мы можем увидеть, что в Украине средняя зарплата может быть 600 евро. Да, так может быть. Но вопрос – какие будут цены? А цены будут, как в Европе", – прогнозирует Охрименко.

Подробнее о планах правительства читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

О том, какие показатели Кабмин закладывает в проект бюджета на 2020 год, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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