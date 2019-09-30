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Правительство представило программу действий

30 сентября, 22:42

Среди основных направлений работы правительство определило развитие человеческого капитала и экономики, евроинтеграции

/ Фото: kmu.gov.ua

Правительств обнародовало программу действий, которая определяет цели и приоритеты деятельности в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает сайт правительства

Среди основных направлений работы правительство определило развитие человеческого капитала и экономики, евроинтеграции, безопасность и уровень комфорта жизни граждан.

Государство постоянно будет инвестировать в науку, образование и культуру и создавать качественный и доступный сервис для людей.

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Правительство планирует рост экономики на 40%, что позволит создать 1 млн новых рабочих мест, установить прожиточный минимум на уровне 4,2 тыс. Грн.

Кроме этого, правительство хочет, чтобы расходы каждой семьи на коммунальные услуги не превышали 15% ее дохода.

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Фото: twitter.com/pace

Одним из маркеров эффективной делать устанавливается приезд "скорой" или полиции в течение 10 минут в городе и 20 – за его пределами.

Программа правительства предусматривает реконструкцию и строительство 24 000 км дорог и перевода в онлайн 100% государственных услуг.

Полный текст программы деятельности правительства — по ссылке: https://program.kmu.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября новым правительством было принято решение, что отныне заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такое новшество.

Кроме того, новым правительством было принято еще одно любопытное решение. Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами, отказавшись от бумаги. По поручению Дмитрия Дубилета изменения должны заработать с 1 октября. До того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

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экономика правительство программа приоритеты Украина

Источник: Сегодня

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