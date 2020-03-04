Целюлозные мясопродукты: есть ли в магазинных пельменях настоящее мясо

Поддельные продукты на прилавках. Госпотребслужба обнародовала потрясающую воображение статистику, исходя из данных которой, почти все товары в Украине научились подделывать. Но больше всего фальсификата среди мясных изделий.

Новости "Сегодня" отправились на проверку популярных среди покупателей пельменей.

"Пельмени, вареники с капустой, вареники с картошкой, картошка с печенью, с мясом ну и, конечно, сало", – показывает свои запасы Наталья Ибрагимова из Мархаливки.

Многодетная мама любимое блюдо семьи, пельмени, сохраняет в отдельном холодильнике. Любовь к пельменям у женщины с детства:

"Мы садились за круглый стол, бабушка накачивала нам теста. Лепка этих пельменей была объединением семьи. Я всегда их сама делаю – не покупаю никогда".

Мы решили выяснить, действительно ли лучше готовить домашние пельмени, и тратить на них столько времени, чем покупать в магазине.

Максим Гончар, председатель правления ОО "Укрпотребконтроль":

"Будем брать по четыре пачки каждого вида. Две остаются как образец для лаборатории, а две будут исследоваться, чтобы мы могли утверждать о фальсификации".

Максим Гончар часто устраивает подобные проверки, чтобы обезопасить украинцев от фальсификата. Говорит, что чаще всего подделывают именно мясопродукты. Поэтому стоит смотреть на маркировку. Но обычно производитель обманывает потребителя. И в пельменях вместо указанных 50% мяса, может быть даже не соя, а целлюлоза, которая опасна для организма.

Мы купили 5 самых известных марок пельменей, по 4 пачки каждой. И едем в лабораторию. На дорогу мы потратили 10 минут, поэтому сомневаться в результатах исследования не придется. Будем роверять наши пельмени на количество заявленного фарша на маркировке, а также на кишечную палочку. Найдут ли в лаборатории настоящее мясо в наших приобретенных магазинных пельменях, смотрите уже через неделю.

Напомним, новости "Сегодня" не в первый раз пишут об опасных продуктах и о том, что проверки обнаружили в привычной для украинцев еде. В 2019 году украинцы более 5 тысяч раз пожаловались на качество продуктов питания. В ходе проверки реализации пищевых продуктов в Киеве обнаружили фальсификат, продукцию и сырье с превышением нитратов, а также зараженную вредными микроорганизмами.

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