Цены на газ для промышленности снизятся – "Нафтогаз"

Компания обнародовала прайс на июнь 2019 года

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Промышленных потребителей ждет снижение цен – "Нафтогаз Украины" установил новые расценки, сообщает пресс-служба компании.

Так, в июне 2019 года по сравнению с ценами на газ для промпотребителей на май, с 1 июня цены будут снижены на 7,6-7,9%.

Цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 803 – 6 423 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Как известно, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Также сообщалось, что падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров.

Впрочем, в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ – из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа. В результате стоимость голубого топлива для конечных бытовых потребителей повышается на на 4,5-4,9%.

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