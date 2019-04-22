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Снижение тарифов на газ с 1 мая: Кабмин и "Нафтогаз" пришли к соглашению

Сегодня, 21:04

Ведомства урегулировали механизм, который уменьшит цену на газ

Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины и "Нафтогаз Украины" согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации. Такие договоренности были достигнуты на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что снижение произойдет с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров.

"По поручению Кабинета министров "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", – отметили в "Нафтогазе".

В "Нафтогазе" отмечают, что если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении КМУ №867, то цена для населения снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне установленного постановлением.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу. При этом глава Кабмина правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

"Надо выполнить постановление правительства и с 1 мая опустить цену на газ. Если менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" этого не сделает, значит, он нечестный. А если это так, то я уже говорил: поставлю вопрос об увольнении руководителя (НАК "Нафтогаз Украины") на следующем заседании правительства. Им (НАК "Нафтогаз Украины) нужно перестать крутить этой темой в таком циничном варианте", – заявил Владимир Гройсман.


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Тег газ, Нафтогаз, цена, снижение, цена на газ, Нафтогаз Украины, Кабинет министров, кму, НАК

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