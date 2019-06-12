Цены на газ: Украине прочат проблемы в отопительный сезон

Специалист напомнил о действиях и планах российского "Газпрома"

Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Помимо возможного повышения цен на газ к осени, отопительный сезон 2019-2020 гг. в Украине может быть отмечен и рядом других проблем. Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Трудности, по его словам, могут возникнуть из-за того, что с 1 января 2020 года Россия намерена отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины.

"Судя по действиям, предпринимаемым "Газпромом", у нас могут возникнуть очень серьезные проблемы, начиная со 2 января 2020 года. Если будет принято решение закрыть вентиль на транзитной трубе, то у нас, во-первых, не будет достаточного резерва газа, чтобы обеспечить необходимое давление в газовой трубе. А во-вторых, у нас не будет соглашения о реверсе, чтобы обеспечить газом всех потребителей востока и юга страны", – предупреждает Рябцев.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону".

Напомним, чтобы сократить зависимость от внешних поставок газа Украина движется к энергонезависимости. Для этого страна максимально наращивают собственную добычу газа. Об этом рассказывали новости "Сегодня":

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