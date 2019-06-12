Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Цены на газ: Украине прочат проблемы в отопительный сезон

12 июня, 08:51

Специалист напомнил о действиях и планах российского "Газпрома"

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Помимо возможного повышения цен на газ к осени, отопительный сезон 2019-2020 гг. в Украине может быть отмечен и рядом других проблем. Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Трудности, по его словам, могут возникнуть из-за того, что с 1 января 2020 года Россия намерена отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины.

"Судя по действиям, предпринимаемым "Газпромом", у нас могут возникнуть очень серьезные проблемы, начиная со 2 января 2020 года. Если будет принято решение закрыть вентиль на транзитной трубе, то у нас, во-первых, не будет достаточного резерва газа, чтобы обеспечить необходимое давление в газовой трубе. А во-вторых, у нас не будет соглашения о реверсе, чтобы обеспечить газом всех потребителей востока и юга страны", – предупреждает Рябцев.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону".

Напомним, чтобы сократить зависимость от внешних поставок газа Украина движется к энергонезависимости. Для этого страна максимально наращивают собственную добычу газа. Об этом рассказывали новости "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Россия, отопительный сезон, Украина, цена на газ, Рябцев, транзит газа

Вы сейчас просматриваете новость " Цены на газ: Украине прочат проблемы в отопительный сезон". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кабмин изменил формулу цены на газ для населения

Вчера, 17:08

Постановление правительства опубликовано в газете "Урядовый курьер"

Стало известно, сколько газа закачали иностранцы в украинские хранилища

Вчера, 12:58

Договоры о хранении природного газа заключили 24 компании

Запасы "зимнего" газа в Украине приблизились к 12 миллиардам кубометров

10 июня, 15:13

За сутки в ПХГ закачано более 75 миллионов кубометров газа

Майский газ: Украина нарастила транзит и уменьшила потребление голубого топлива

7 июня, 17:28

В подземные хранилища активно закачиваются "зимние" запасы

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

5 мифов об уходе за зубами

7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Всемирный Банк оценил экономику Украины: какие реформы улучшат жизнь украинцев

10 июня, 06:30

Евростандарты приблизят рынок земли и развитие машиностроения

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

«Не бойтесь измены»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь