Как будут расти тарифы на газ для украинцев: в НБУ изменили прогноз

Нацбанк проанализировал решение "Нафтогаза" и Кабмина, а также мировые цены

Фото: Pixabay

Тарифы на газ в Украине в 2019 году вырастут на 15%, но не с мая, а осенью. Такой прогноз Национального банка Украины (НБУ) озвучил замглавы регулятора Дмитрий Сологуб на брифинге после объявления о снижении учетной ставки впервые за два года.

"По нашем прогнозам, которые в принципе не изменились в этом году, цены на природный газ для населения вырастут на 15%. Но последние события касательно заявлений в Украине и динамики мировых цен на газ побуждали нас сместить временной профиль этого повышения. Мировые цены на газ сейчас находятся на очень низком уровне – около 170 долларов за тысячу кубометров. Средняя цена в этом году, по нашим прогнозам, будет намного выше. Но ниже, чем мы закладывали изначально. 250 долларов примерно – средняя цена на этот год. И это означает, что осенью тарифы увеличатся на 15%", – объяснил Сологуб.

Он отметил, что текущая ситуация на мировых рынках привела к изменению прогнозов по цене на газ для украинцев в 2020 году.

"В следующем году, учитывая изменение прогноза мировых цен на газ, мы ожидаем, что рост тарифов будет ниже, чем мы предварительно закладывали. То есть не 18%, а 7%", – сказал Сологуб.

Напомним, снижение цены на газ произойдет с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,25 тыс. грн за тысячу кубометров. Если рыночная стоимость газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабмина № 867, то цена для населения снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне, установленном постановлением.

При этом ряд экспертов убеждены, что объявленное снижение тарифа на газ – не надолго. Уже осенью рыночная цена на газ вырастет, и, вероятно, превысит предельную цену, установленную Кабмином для населения – 9,7 грн. А значит, в отопительный сезон тариф на газ снова вырастет.

Подробнее о новых тарифах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения".

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