Цены на карантине: какие важные для украинцев товары дорожают

Две недели назад вступили в силу новые правила "госрегулирования" цен на продукты первой необходимости и товары медицинского назначения. Точнее, требование Кабмина к розничным продавцам сообщать о намерении изменить цену на перечисленные товары (декларировать намерения). Согласно постановлению КМУ №341 от 22 апреля, о планах повысить цену на любой из этих товаров на 5-10% нужно сообщать за три дня до начала применения новой цены, о повышении цены на 10-15% – за две недели, на 15% и более – за месяц.

Постановление правительства вступило в силу с 18 мая. Сайт "Сегодня" поинтересовался, насколько массово меняются или будут меняться цены на товары первой необходимости, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие товары из кабминовских списков.

Оказалось, что "госрегулирование" в нынешнем виде – отнюдь не помеха для повышения цен. По крайней мере из списка социально значимых продуктов, в котором насчитывается всего 10 наименований, мы не обнаружили объявлений о повышении цен только на два продукта: молоко и масло. Остальные либо уже дорожают, либо должны подорожать в ближайшем будущем.

Реклама

Судя по информации на сайте declaration.consumer.gov.ua, где публикуются декларации об изменении цен, на большинство товаров цены подняли производители. Очевидно, именно этим объясняется то, что товар от одного производителя вырос в цене сразу во многих регионах.

Продукты питания: "лидируют" гречка и хлеб

Похоже, в скором времени может существенно вырасти в цене такой популярный продукт как гречка. Грядущее изменение цены задекларировали уже десятки магазинов (в том числе сетевых), речь идет о продукции нескольких производителей.

Читайте также: В Украине запретили экспорт гречки до 1 июля и планируют нарастить ее производство

Так, у одного из производителей цена гречки вырастет почти на 50%. То есть вместо 47-52 грн за килограмм гречка этого производителя будет стоить 75-80 грн. Но, поскольку такие серьезные изменения цен продавцам предписано декларировать за месяц, а сделали они это только на днях, 25-26 мая, то следует ожидать, что новые ценники в магазинах мы увидим только к концу июня.

Реклама

В то же время гречка других производителей, как ожидается, подорожает только на 10-15%. Такое изменение цен, напомним, можно декларировать за 14 дней до смены ценников. А оно было задекларировано почти сразу после того, как заработал реестр. Значит, подорожание случится уже через неделю.

А вот макаронные изделия одного из популярных производителей могли подорожать уже в эти дни, причем практически во всех регионах. Большинство наименований изделий вырастут в цене чуть больше, чем на 5%, но некоторые виды – почти на 10%. Это подорожание многие десятки продавцов задекларировали 25-26 мая. Соответственно, новые цены в магазинах сможем увидеть уже сейчас.

Кстати, изменение цен на макаронные изделия этого производителя занимает в настоящее время добрую половину всего реестра розничных цен, поскольку видов продукции много, а магазинов, торгующих ею, еще больше.

Кроме того, в конце мая подорожала курятина. Это задекларировали уже несколько производителей. Подорожание у разных производителей, в разных магазинах и торговых сетях составит от 5 до 10%, а это значит, новые цены покупатели уже увидели или увидят на днях.

Реклама В тренде К бизнесу в Украине возвращается оптимизм, но до нормы еще далеко

Во многих регионах дорожает сахар. Это также задекларировали уже нескольких производителей. Правда, на разные торговые марки подорожание будет не одинаковым. Одна продукция вырастет в цене всего на 7-8%, у другой же подорожание будет довольно существенным – до 23%. Соответственно, небольшое подорожание увидим на днях, более серьезное – в начале июня.

Незначительно – на 5% – к конце мая выросли в цене куриные яйца в ряде регионов.

Один из крупных производителей негазированной минеральной воды поднял цены на свою продукцию на 9,5%. В результате более чем в 100 торговых точках в разных регионах Украины эта вода подорожала.

В отдельных регионах должны подорожать и другие товары из списка социально значимых. Например, в Днепропетровской области подорожала мука ряда производителей – сразу на 17%. В Кировоградской, Черновицкой, Одесской и Волынской областях дорожает пшенично-ржаной хлеб, причем некоторые сорта – сразу на 35%.

Список лекарств: серьезно дорожает только Amoxicillin

Список лекарственных средств гораздо более объемный, чем список продуктов первой необходимости. Однако большинство лекарств из списка пока не будут дорожать даже на 5%. Изменение цен на них пока никто не декларирует.

Исключение составляют лишь препараты, содержащие Amoxicillin. Они подорожают в ближайшие дни во многих регионах. Причем речь идет о препаратах разных производителей, с разными торговыми названиями. Подорожание составит, по данным реестра, от 5,7 до 19%. Но, поскольку такие антибиотики недешевые, в абсолютных значениях подорожание составит от 15 до 40 грн за упаковку.

Антисептики: подорожание копеечное, но оно есть

Дезинцифирующие салфетки одной из торговых марок в скором времени, очевидно, подорожают сразу почти на четверть. Этот товар, в принципе, копеечный, но именно потому подорожание на 2 грн оказалось подорожанием почти на 25%. Хотя, по всей видимости, покупатели увидят новые цены аж через месяц, поскольку, напомним, изменение цен более чем на 15% необходимо декларировать за месяц до изменения цены, а с момента запуска реестра прошло только 16 дней.

В нескольких регионах (Херсонская, Винницкая, Запорожская области и др.) в ближайшие дни могут также подорожать медицинские перчатки ряда производителей. Они стоят пару гривен (от 3 до 5 грн за пару). Подорожают, соответственно, примерно на 30-50 копеек (до 10%).

Также до 10% могут подорожать медицинские антисептики на основе хлоргексидина. Хотя изменение цены на некоторые из этих продуктов пока задекларировали только в нескольких областях.

Что касается средств индивидуальной защиты – медицинских масок, перчаток, халатов и т. д., – то повышение цен на них если и будет, то лишь "точечным". То есть в одном регионе могут незначительно (не более чем на 5-10%) подорожать перчатки одного производителя, в другом регионе – халаты от другого производителя. В нескольких областях сразу задекларировано разве что подорожание марли – тоже примерно на 7%.

Подробнее о том, как планируется регулировать цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама