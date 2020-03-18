Цены на нефть опустились на новое "дно" из-за коронавируса

Снижение мировых цен на нефть продолжается на фоне пессимизма инвесторов из-за распространения коронавируса и мер, с помощью которых страны с ним борются.

Так, к 11:45 по киевскому времени майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели до 27,88 доллара за баррель. В последний раз нефть этого сорта находилась на таком низком ценовом уровне в январе 2016 года.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI опускалась 18 марта до отметки в 25,96 доллара за баррель – на уровне мая 2003 года. Сейчас нефть этого сорта немного поднялась в цене – до 26,01 доллара.

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Напомним, в целом в США не исключают, что экономический урон от коронавируса превзойдет последствия кризиса 2008-2009 годов. Мировой рынок немного поддержали планы США по борьбе с экономическими последствиями распространения коронавируса, но этот эффект пока что не стал долгосрочным. К слову, в Соединенных Штатах, как и в Украине, уже введен карантин из-да эпидемии COVID-19:

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