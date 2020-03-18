В США не исключают, что урон экономике от коронавируса превзойдет кризис 2008 года

Вспышка коронавируса может привести к росту безработицы в США до 20%

Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Сенате.

Как сообщает источник, Мнучин предупредил сенаторов-республиканцев, что вспышка коронавируса может привести к росту безработицы в США до 20%.

Реклама

Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

По словам источника, Мнучин заявил об этом, когда призвал сенаторов принять пакет стимулирующих мер на один трлн долларов с целью предотвратить такой сценарий.

В тренде Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

Как сообщалось, Белый дом разрабатывает пакет стимулирующих мер на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США.

Также из-за коронавируса в США началась нехватка донорской крови.

Число людей, которые умерли в США из-за заражения коронавирусом, достигло 105. Такие оценки привел университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным, полученным им от федеральных властей и официальных представителей штатов, в стране были зарегистрированы 6233 случая заражения. Выздоровели в США 17 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама