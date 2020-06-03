Цены на нефть подскочили до рекорда за три месяца

Мировые цены на нефть стремительно повышаются – цена эталонной марки Brent впервые с начала марта, то есть почти за три месяца, превысила отметку в 40 долларов за баррель. Настроения инвесторов улучшились на ожиданиях, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче нефти.

Так, 3 июня к 10:50 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,69 доллара (1,74%) до 40,26 доллара баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,86 доллара (2,34%) – до 37,67 доллара за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

Реклама

Читайте также: Россия впервые в истории запретила импорт бензина

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Реклама

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также объяснял, почему нефть дорожает, а бензин в Украине нет.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама