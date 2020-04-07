Цены на нефть пошли вверх после обвала: названы причины

Цены на нефть растут на сигналах о том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе, возможно, начинает замедляться, пишет Dow Jones. В центре внимания рынка – встреча государств ОПЕК+, и некоторые трейдеры активизировали покупки, ожидая, что нефтедобывающим странам придется в любом случае пойти на сокращение добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 по киевскому времени составила 34,08 доллара за баррель, что на 1,03 доллара (3,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы упали в цене на 1,06 доллара (3,1%), до 33,05 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,97 доллара (3,72%) – до 27,05 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила 26,08 доллара за баррель, опустившись на 2,26 доллара (8%) по сравнению с предыдущей сессией.

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В понедельник, 6 апреля, цены на нефть упали на фоне переноса экстренной встречи государств ОПЕК+, на которой планировалось обсуждение шагов по стабилизации рынка. Встреча в виде телеконференции была перенесена с 6 апреля на 9 апреля. Тем не менее, отсутствие позитивных новостей от ОПЕК и их союзников по-прежнему будет ограничивать подъем рынка, считают в AxiCorp.

"Давление на рынок слишком велико, чтобы ОПЕК+ могли себе позволить не сокращать добычу. Несмотря на то, что в этот раз нефтяная дипломатия кажется более сумасшедшей, чем когда-либо, правда в том, что ценовое давление потребует от нефтедобывающих стран принятия определенных мер", – отмечает The Price Futures Group Фил Флинн.

Ограничения, вводимые по всему миру с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привели к резкому падению спроса на нефть, и избыток предложения на нефтяном рынке может привести к тому, что в скором времени производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения нефти. Это повышает необходимость срочного принятия мер для ограничения предложения, отмечают аналитики.

При этом снижение цен на нефть привело к падению и на рынке газа. Ранее новости "Сегодня" выясняли,как обвал газовых цен играет на руку Украине:

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