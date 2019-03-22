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Цены на нефть резко просели: названа причина

Сегодня, 15:30

За сутки стоимость Brent потеряла почти два доллара за баррель

Фото: AFP
Цены на нефть резко просели: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg Экономика За сутки стоимость Brent потеряла почти два доллара за баррель

Фьючерсы на нефть еще сильнее отдалились от пиков 2019 года, поскольку участники рынка переключили внимание на отсутствие прогресса торговых переговоров США и Китая. Однако сокращение добычи в ОПЕК и санкции США против Ирана и Венесуэлы все еще оказывают поддержку ценам.

Так, фьючерсы на Brent к 15:18 по киевскому времени опустились до 66,88 доллара за баррель, накануне достигнув четырехмесячного пика в 68,69 доллара.

Фьючерсы на WTI снизились до 59,16 доллара, также накануне обновив максимум 2019 года в 60,39 доллара за баррель.

"Цены на нефть подверглись давлению на сегодняшней торговой сессии из-за фиксации прибыли и неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая", - сказал глава аналитического отдела Interfax Energy в Лондоне Абхишек Кумар.

Тем не менее в ближайшей перспективе на рынке, вероятно, будут доминировать оптимистичные настроения на фоне сокращения добычи ОПЕК и союзниками и резкого снижения производства в Венесуэле и Иране, считает Кумар.

Напомним, поставки нефти из Ирана в марте в среднем составили чуть больше 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,3 млн баррелей сутки в феврале. Добыча в Венесуэле также снизилась на фоне санкций США, а также внутреннего политического и экономического кризиса, упав с пика в более чем 3 млн баррелей в сутки в начале 2000-х годов до 1 млн баррелей в сутки на данный момент.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть. Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.

При этом в мире падает добыча нефти, а спрос на нее растет. Такая динамика в целом поддерживает рост цен на черное золото.

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Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

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Источники:

Reuters , Сегодня

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