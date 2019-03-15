В мире падает добыча нефти, а спрос растет

Аналитики МЭА обнародовали отчет с новыми данным по выполнению соглашения ОПЕК

Фото: AFP

В мире падает добыча нефти, а спрос растет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg 2019-03-15T13:56:51+02:00 Экономика Аналитики МЭА обнародовали отчет с новыми данным по выполнению соглашения ОПЕК

Добыча нефти странами-членами ОПЕК в феврале снизилась на 240 тыс. баррелей в сутки — до 30,68 млн баррелей в сутки за счет заметного падения добычи в Венесуэле, а также Саудовской Аравии и Ираке. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). При этом, согласно опубликованным ранее данным ОПЕК, в феврале-2019 страны картеля сократили суточную добычу нефти до 30,55 млн баррелей.

По оценке МАЭ, добыча нефти в Венесуэле за месяц снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки — до 1,14 млн баррелей в сутки. Однако на фоне недавнего энергетического коллапса падение добычи может еще ускориться, не исключают в агентстве. В таком случае, полагают аналитики, остается опция задействовать свободные мощности стран ОПЕК, которые оцениваются в 2,8 млн баррелей в сутки.

При этом МЭА ожидает, что рост мирового спроса на нефть в 2019 году составит 1,4 млн баррелей в сутки против 1,3 млн баррелей в сутки в 2018 году, следует из отчета агентства. Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетом прогноз по росту спроса не изменился.

Напомним, сейчас ОПЕК снижает добычу в рамках Венского соглашения. В феврале за счет перевыполнения квоты Саудовской Аравии общий уровень исполнения достиг 94%. Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении, выполнили сделку на 51%. Саудовская Аравия по состоянию на февраль снизила добычу к базовому уровню на 490 тыс. баррелей в сутки при квоте в 322 тыс. баррелей в сутки. Перевыполняют план по сокращению добычи также ОАЭ и Кувейт.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 г. С тех пор действие сделки неоднократно продлевалось. В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября-2018. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. с возможностью пересмотра в апреле.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.