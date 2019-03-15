Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В мире падает добыча нефти, а спрос растет

Сегодня, 13:56

Аналитики МЭА обнародовали отчет с новыми данным по выполнению соглашения ОПЕК

Фото: AFP
В мире падает добыча нефти, а спрос растет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg Экономика Аналитики МЭА обнародовали отчет с новыми данным по выполнению соглашения ОПЕК

Добыча нефти странами-членами ОПЕК в феврале снизилась на 240 тыс. баррелей в сутки — до 30,68 млн баррелей в сутки за счет заметного падения добычи в Венесуэле, а также Саудовской Аравии и Ираке. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). При этом, согласно опубликованным ранее данным ОПЕК, в феврале-2019 страны картеля сократили суточную добычу нефти до 30,55 млн баррелей.

По оценке МАЭ, добыча нефти в Венесуэле за месяц снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки — до 1,14 млн баррелей в сутки. Однако на фоне недавнего энергетического коллапса падение добычи может еще ускориться, не исключают в агентстве. В таком случае, полагают аналитики, остается опция задействовать свободные мощности стран ОПЕК, которые оцениваются в 2,8 млн баррелей в сутки.

Читайте также

При этом МЭА ожидает, что рост мирового спроса на нефть в 2019 году составит 1,4 млн баррелей в сутки против 1,3 млн баррелей в сутки в 2018 году, следует из отчета агентства. Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетом прогноз по росту спроса не изменился.

Напомним, сейчас ОПЕК снижает добычу в рамках Венского соглашения. В феврале за счет перевыполнения квоты Саудовской Аравии общий уровень исполнения достиг 94%. Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении, выполнили сделку на 51%. Саудовская Аравия по состоянию на февраль снизила добычу к базовому уровню на 490 тыс. баррелей в сутки при квоте в 322 тыс. баррелей в сутки. Перевыполняют план по сокращению добычи также ОАЭ и Кувейт.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 г. С тех пор действие сделки неоднократно продлевалось. В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября-2018. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. с возможностью пересмотра в апреле.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, ОПЕК, добыча нефти, МЭА

Вы сейчас просматриваете новость " В мире падает добыча нефти, а спрос растет". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грабеж украинских недр: что значит заявление Помпео об агрессии России

Вчера, 06:07

США пытаются привлечь внимание к истощению украинских недр Кремлем

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв

Вчера, 00:59

В результате взрыва никто не пострадал

"Стратегические братья": Венесуэла предложила России свою нефть

1 марта, 15:35

Венесуэла и РФ должны выйти "на более высокий уровень отношений", считают в Каракасе

Нефтяное ралли продолжается: цены подскочили еще выше

18 февраля, 13:28

Черное золото дорожает, но аналитики дают пессимистичные прогнозы

"Сказали, что у нас не тот вид": Ланового не пустили на борт

София Ротару забросила шикарный особняк в Крыму

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Обильное питье: печальные последствия

«Мосфильму» расскажут о продвижении кино за границу

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах

Овчарка вернулась домой после 6 лет скитаний — трогательное видео
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Моисеев назвал предполагаемую дату своей кончины