Цены на нефть резко взлетели

Цены на нефть начали расти 18 сентября в преддверии встречи ОПЕК+ в Алжире, где 22-23 сентября соберется мониторинговый комитет нефтедобывающих стран ОПЕК+.

В частности, фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись до 79,17 доллара за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по 69,89 долларов за баррель.

Цены вернулись к росту после комментариев Саудовской Аравии, отмечают аналитики агентства Reuters.

"Нефтяные котировки выросли, после того как Саудовская Аравия сказала, что ее устраивает цена сорта Brent выше 80 долларов за баррель", – сказал Оливье Якоб из Petromatrix.

Ранее источники Reuters сообщали, что Эр-Рияду нужны цены на нефть в коридоре 70-80 долларов за баррель, чтобы максимизировать прибыль, не задевая при этом интересов США.

Напомним, недавно США заявили о первом за 45 лет мировом лидерстве по добыче нефти. Согласно прогнозам экспертов Администрации, США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия, в течение этого, 2018-го, и следующего годов.