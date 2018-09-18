Цены на нефть резко взлетели

Сегодня, 16:08

Аналитики назвали причину стремительного подорожания черного золота на мировых рынках

. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Цены на нефть начали расти 18 сентября в преддверии встречи ОПЕК+ в Алжире, где 22-23 сентября соберется мониторинговый комитет нефтедобывающих стран ОПЕК+.

В частности, фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись до 79,17 доллара за баррель.

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Фьючерсные контракты на WTI торговались по 69,89 долларов за баррель.

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Цены вернулись к росту после комментариев Саудовской Аравии, отмечают аналитики агентства Reuters.

"Нефтяные котировки выросли, после того как Саудовская Аравия сказала, что ее устраивает цена сорта Brent выше 80 долларов за баррель", – сказал Оливье Якоб из Petromatrix.

Ранее источники Reuters сообщали, что Эр-Рияду нужны цены на нефть в коридоре 70-80 долларов за баррель, чтобы максимизировать прибыль, не задевая при этом интересов США.

Напомним, недавно США заявили о первом за 45 лет мировом лидерстве по добыче нефтиСогласно прогнозам экспертов Администрации, США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия, в течение этого, 2018-го, и следующего годов.
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Источник:

"Сегодня"

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