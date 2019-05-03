Цены на нефть рухнули до минимумов с начала апреля

Аналитики рассказали о ситуации на рынке черного золота

Фото: REUTERS / Christian Hartmann.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов 3 мая. Североамериканские фьючерсы WTI находятся у минимума с начала апреля из-за опасений активного роста добычи в США и недостаточного спроса на углеводороды по всему миру.

До некоторой степени падение сдерживают новости из Венесуэлы и Ирана, но аналитики ожидают, что другие страны ОПЕК быстро компенсируют падение поставок нефти из этих стран.

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 по киевскому времени подешевели до 70,3 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени до 61,58 доллара за баррель.

В четверг, 2 мая, истекли сроки исключений, предоставленных США ряду стран на полгода для постепенного прекращения покупок иранской нефти на фоне санкций. Однако, например, Турция уже заявила, что не сможет в одночасье остановить импорт нефти из Ирана.

Накануне The Wall Street Journal писала, что, по оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем 1 млн баррелей в сутки (б/с), поскольку Китай снизил объемы закупок. Однако, по данным CNN, объем экспорта колеблется в диапазоне от 1,1 млн до 1,3 млн б/с. Официальный Тегеран продолжает утверждать, что санкции США не заставят Иран прекратить поставки нефти за рубеж.

Падение цен на нефть на этой неделе поддерживали новости о резком росте товарных запасов нефти в США, а также рекордных объемах нефтедобычи в стране – 12,3 млн б/с. 2 мая данные S&P Global Platts Analytics подтвердили, что буровая активность в США усиливается, число буровых установок в эксплуатации продолжает расти. Ожидается, что Baker Hughes в пятницу подтвердит эти наблюдения.

Ранее также сообщалось, что несмотря на снижение цен на нефть и укрепление гривни к доллару, бензин в Украине дорожает:

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