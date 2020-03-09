Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа

Падение мировых цен на нефть влечет убытки для крупный ресурсодобывающих компаний, но играет лишь на руку обычным потребителям.

Об этом на своей странице в Twitter 9 марта сообщил президент США Дональд Трамп

"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", – написал он в микроблоге.

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Трамп отметил, что стоимость нефти рухнула из-за спора между Саудовской Аравией и Россией насчет объемов добычи и "фейковых новостей", очевидно имея в виду распространение дезинформации и сеяние паники вокруг коронавирусной эпидемии.

Кроме того, он напомнил о том, что вирус гриппа является куда более опасной инфекцией, чем возбудитель атипичной пневмонии COVID-19.

В тренде Саудовская Аравия обрушила акции нефтяных компаний в России

"В прошлом году 37 тысяч американцев умерли от обычного гриппа. В среднем же умирают 27-70 тысяч ежегодно. Ничего не закрывают, жизнь и экономика идут своим чередом. На данный момент в США есть 546 подтвержденных случаев коронавируса и 22 смертельными исхода. Подумайте об этом!" - обратился он к своим подписчикам.

Стоит отметить, что "нефтяная война" между Москвой и Эр-Риядом не обошла стороной и американскую экономику: фондовый индекс S&P 500 упал на 145,10 пункта, Dow Jones – на 1245 пунктов, а биржи Nasdaq – на 410 пунктов.

Подешевеет ли бензин действительно, неизвестно, ведь в прошлом году, несмотря на падение нефти и доллара, цена на автомобильное топливо лишь возросла:

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