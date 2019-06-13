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Цены на нефть рванули вверх после резкого падения

13 июня, 09:55

Инвесторы следят за развитием китайско-американских торговых отношений

Фото: Pixabay

Пока в России опасаются обвала цен на нефть до 30 долларов, стоимость эталонных марок черного золота стремительно повышается после резкого падения. Снижение цены на нефть на этой неделе было вызвано ростом запасов в США и опасениями об увеличении предложения на рынке.

Сегодня, 13 июня, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:46 по киевскому времени подорожали до 61,91 доллара за баррель. На торгах в среду, 12 июня, их цена снижалась до 59,97 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени до 52,58 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела до 51,14 доллара за баррель.

По словам экспертов, на рост повлияли ожидания инвесторов по решению торговых споров Китая и США.

"Рынок ждет сигналов прогресса вторговых переговорах США с Китаем, а также пытается понять, будет ли рост запасов топлива в Штатах нивелироваться за счет спроса в летний сезон вождения", – объяснил аналитик HI Investment & Futures Уилл Юн.

Кроме того, повлияли и сообщения иранских СМИ о том, что два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. Информация о жертвах и пострадавших, а также о стране регистрации судов пока не поступала. Это не первый случай атак на танкеры. МИД ОАЭ 12 мая сообщал, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры, принадлежащие саудовской компании "Бахри", а также танкер под норвежским флагом "Андреа Виктори" и зарегистрированный в эмиратах танкер "А. Мишель". 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

Как сообщали новости "Сегодня", после скандала с российской нефтью в "Дружбе" скопилось 5 млн тонн загрязненного черного золота:


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Источники:

АМИ-ТАСС , Сегодня , Интерфакс-Украина

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