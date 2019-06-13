У берегов Омана атакованы танкеры Норвегии и Японии: известны подробности

В результате нападения одно судно затонуло

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed.

Вслед за нападением на четыре танкера в водах ОАЭ в конце прошлого месяца в Оманском заливе были атакованы еще два нефтяных танкера – утром и днем 13 июня в районе были слышны взрывы.

Атаке подверглись принадлежащее норвежской компании Frontline нефтеналивное судно Front Altair, а также танкер Kokuka Courageous, которым владеет японская транспортная компания Kunihana Sangyo.

В результате случившегося на борту танкеров вспыхнули пожары, а норвежское судно затонуло. На его борту находились 23 человека – преимущественно граждане Грузии, России и Филиппин.

Они, как и порядка двух десятков моряков-филиппинцев, которые находились на борту японского судна, были эвакуированы экстренными службами Ирана. В целом, в Тегеране сообщили о спасении 44 человек – их направили в порт города Джаск.

Арабские СМИ пишут, что причиной ЧП стала торпедная атака, ответственность за которую еще не взяла ни одна страна либо террористическая группировка.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, накануне на танкере в российской Республике Дагестан прогремел взрыв в машинном отделении. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.

Как мы уже писали, случившееся привело к скачку стоимости нефти. В частности, августовские фьючерсы на Brent подорожали до 61,91 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI на июль - до 52,58 доллара.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Омана атакованы танкеры Норвегии и Японии: известны подробности". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"