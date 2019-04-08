Цены на нефть рвутся вверх: черное золото подорожало уже на 30%

С начала года нефтяной рынок воспрял, аналитики назвали причины роста

Фото: AFP

Цены на нефть рвутся вверх: черное золото подорожало уже на 30% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg 2019-04-08T10:07:32+03:00 Экономика С начала года нефтяной рынок воспрял, аналитики назвали причины роста

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после сильного роста по итогам прошлой недели. Внимание инвесторов все еще сосредоточено на признаках ухудшения ситуации с поставками на мировом рынке, сообщает MarketWatch. Это приводит к уменьшению предложения нефти и, соответственно, росту цен.

Так, сорт Brent подорожал выше психологически важной отметки в 70 долларов за баррель и находится на максимальном уровне с начала ноября 2018 года. По итогам минувшей недели котировки выросли на 4,1%. WTI завершила "в плюсе" пятую неделю подряд, прибавив в цене за последние пять рабочих дней около 4,9%.

С начала 2019 года цена Brent подскочила на 30,7%, WTI – примерно на 39%.

Сегодня, 8 апреля, июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:59 по киевскому времени подорожали до 70,58 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до 63,41 доллара за баррель.

"Это заняло некоторое время, но наконец Brent пробилась через уровень в 70 долларов за баррель, и если мы не увидим возобновления роста добычи в США на следующей неделе, может состояться самое длительное недельное ралли для WTI с ноября 2017 года", – полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Нефть подорожала на прошлой неделе "из-за сохранения темы дисциплины в добыче Саудовской Аравии, санкций против экспорта из Ирана и Венесуэлы, а также выглядящего неустойчивым спроса", заявил аналитик Jefferies Джейсон Гаммель. Он также отметил, что "сокращение за последние 10 недель общего объема коммерческих запасов в США на 38 млн баррелей – это хороший признак того, что резервы в ОЭСР также снижаются".

Кроме того, В начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.