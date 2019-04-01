Нефть побила 10-летний рекорд и продолжает расти в цене

Квартальное повышение стоимости черного золота стало самым серьезным с 2009 года

Фото: AFP

Нефть побила 10-летний рекорд и продолжает расти в цене //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e7/647/5c88e76477be9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e7/647/5c88e76477be9.jpg 2019-04-01T12:41:47+03:00 Экономика Квартальное повышение стоимости черного золота стало самым серьезным с 2009 года

Нефтяной рынок растет после самого значительного квартального роста за 10 лет. Североамериканская марка WTI обновила максимум с ноября, пишет MarketWatch.

Так, цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:36 по киевскому времени увеличилась до 68,56 доллара за баррель. В прошлую пятницу Brent с поставкой в июне подорожала на 0,7%, до 67,58 доллара за баррель. В тот же день завершились торги майскими фьючерсами на Brent, которые в последнюю сессию поднялись до 68,39 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась до 60,7 доллара за баррель. В предыдущую сессию контракт прибавил 1,4% и завершил торги на отметке 60,14 доллара за баррель.

Рост рынка поддерживают вышедшие на выходных данные о деловой активности в Китае. Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий – до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.

Напомним, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года – они обязались снизить ее на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. Ограничение добычи призвано повысить стоимость нефти.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.