Цены на нефть упали: аналитики назвали причины и дали прогноз

К лету стоимость черного золота пойдет в гору, уверены специалисты

Фото: Pixabay

Цены на нефть упали: аналитики назвали причины и дали прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0cc/5d2/5c50cc5d27ffd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0cc/5d2/5c50cc5d27ffd.jpg 2019-03-25T12:17:00+02:00 Экономика К лету стоимость черного золота пойдет в гору, уверены специалисты

Цены на нефть снизились 25 марта на фоне опасений о возможной рецессии. Эти опасения свели на нет поддержку от сокращения добычи ОПЕК+ и санкций Вашингтона против Ирана и Венесуэлы.

Brent и WTI подешевели более чем на 3% с момента достижения максимумов с ноября-2018 на прошлой неделе.

Так, сегодня к 12:08 по киевскому времени фьючерсы на нефть Brent опустились до 66,47 доллара за баррель.

Фьючерсы на американский сорт WTI торговались на отметке 58,94 доллара за баррель.

Опасения о возможной рецессии в США возникли в конце прошлой недели на фоне пессимистичных комментариев ФРС. Доходность десятилетних государственных облигаций США впервые с 2007 года оказалась ниже доходности трехмесячных бумаг. Беспокойство о более масштабном замедлении темпов экономического роста усилили данные о спаде в производственном секторе Германии, крупнейшей экономике Европы, третий месяц подряд.

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При этом нефтяной рынок до июня будет близок к равновесию спроса и предложения, но вряд ли достигнет его, считает главный экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн. К середине года, по ее прогнозам, Brent может опуститься до примерно 60 долларов за баррель из-за опасений, связанных с торможением мировой экономики.

По мнению главы InfraCap LLC Джея Хэтфилда, цены на нефть WTI в следующие 2-3 недели будут находиться в диапазоне от 55 до 60 долларов за баррель, а в летние месяцы могут подняться до 60-70 долларов за баррель благодаря высокому спросу на нефтепродукты в сезон активного вождения.

А аналитики Citigroup повысили прогноз среднегодовой цены нефти Brent на 2019 год с 64 до 70 долларов за баррель. В том числе прогноз для Brent на II квартал поднят на 9 долларов, до 69 долларов за баррель, на III квартал – на 11, до 74 долларов за баррель, на IV квартал – на 5, до 72 долларов за баррель, цитирует обзор Citi агентство Bloomberg. Вместе с тем в январе-марте 2020 года средняя цена Brent снизится до 65 долларов за баррель, тогда как ранее ожидалось 62 доллара за баррель.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть. Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.

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Источники: Reuters , Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.