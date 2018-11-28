Цены на нефть воспрянули после обвала

Сегодня, 09:57

Стоимость черного золота растет на фоне оптимистичных ожиданий рынка

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Цены на нефть повышаются на оптимистичных ожиданиях рынка от предстоящего саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе 30 ноября. Инвесторы ждут договоренностей ОПЕК о сокращении объемов добычи черного золота.

Так, 28 ноября по состоянию на 9:55 по киевскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent с поставкой в феврале повысилась до 61,28 доллара за баррель. 

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Январские фьючерсы на североамериканскую смесь WTI выросли в цене до 52,38 доллара за баррель.

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Кроме того, инвесторы ждут, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на полях саммита G20 для обсуждения ситуации в торговой сфере. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами. Это, как и договоренность о сделке ОПЕК поддержит рынок черного золота.

В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. 

Ранее Fitch Solutions понизило прогноз цены нефти Brent на 2019 год. Теперь агентство ожидает, что североморская нефть будет стоить в среднем 75 долларов за баррель в следующем году, а не 81 за баррель, как ожидалось в начале ноября. Прогноз Fitch Solutions для WTI был ухудшен с 75 до 69 долларов за баррель.

Украинские эксперты также предупреждали: обострение на Азове может ускорить обвал цен на нефть.
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"Сегодня"

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