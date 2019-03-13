Цены на нефть взлетают: рынок взволновали планы ОПЕК и американская статистика

Аналитики ожидали роста запасов нефти в США

Фото: AFP

Цены на нефть взлетают: рынок взволновали планы ОПЕК и американская статистика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e7/647/5c88e76477be9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e7/647/5c88e76477be9.jpg 2019-03-13T13:21:08+02:00 Экономика Аналитики ожидали роста запасов нефти в США

Цены на нефть эталонных марок повышаются третью сессию подряд. Таким образом рынок реагирует на сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+, а также на "сюрприз" Американского института нефти (API).

Так, ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года. А по оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. За 10 отчетных периодов с начала года запасы сократились всего на 640 тыс. баррелей, отмечает API.

На этом фоне майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:09 по киевскому времени поднялись на до 67,09 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась до 66,67 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до 57,42 доллара за баррель. WTI завершила предыдущий день на отметке 56,87 доллара.

Как сообщалось, рынок также волнует ситуация в Венесуэле, так как эта страна является крупным экспортером нефти. Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к падению производства нефти в стране, которое и без того находилось на крайне низком уровне из-за экономического и политического кризиса. Санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, стали еще одним ударом для нефтяной отрасли страны.

При этом ранее ОПЕК также снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.