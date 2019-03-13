Цены на нефть взлетают: рынок взволновали планы ОПЕК и американская статистика
Аналитики ожидали роста запасов нефти в США
Цены на нефть эталонных марок повышаются третью сессию подряд. Таким образом рынок реагирует на сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+, а также на "сюрприз" Американского института нефти (API).
Так, ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года. А по оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. За 10 отчетных периодов с начала года запасы сократились всего на 640 тыс. баррелей, отмечает API.
На этом фоне майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:09 по киевскому времени поднялись на до 67,09 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась до 66,67 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до 57,42 доллара за баррель. WTI завершила предыдущий день на отметке 56,87 доллара.
Как сообщалось, рынок также волнует ситуация в Венесуэле, так как эта страна является крупным экспортером нефти. Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к падению производства нефти в стране, которое и без того находилось на крайне низком уровне из-за экономического и политического кризиса. Санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, стали еще одним ударом для нефтяной отрасли страны.
При этом ранее ОПЕК также снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.
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