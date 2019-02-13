ОПЕК ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть

Экспортеры ждут роста, но повышение замедлится на 50 тысяч баррелей

Фото: AFP

ОПЕК ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dbb/5df/5c3dbb5df2e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dbb/5df/5c3dbb5df2e8f.jpg 2019-02-13T11:47:00+02:00 Экономика Экспортеры ждут роста, но повышение замедлится на 50 тысяч баррелей

Мировой спрос на нефть в 2019 году вырастет на 1,24 млн баррелей в сутки и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки. Это ниже оценки предыдущего месяца на 0,05 млн баррелей. Речь об этом идет в докладе организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В документе отмечается, что прогноз снижен из-за ухудшения экономических ожиданий по странам-экспортерам нефти.

При этом ОПЕК прогнозирует, что суммарный объем поставок из стран вне ОПЕК в 2019 году составит 64,34 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основной рост из этих стран придется на США, Бразилию, Россию, Великобританию, Австралию, Казахстан и Гану. В то же время ожидается спад производства в Мексике, Канаде, Норвегии, Индонезии и Вьетнаме.

Напомним, в докладе ОПЕК также сообщается, что в январе-2019 экспортеры нефти рекордно урезали добычу, в основном за счет Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Так, страны ОПЕК обязались снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.

При этом банковские аналитики Уолл-стрит резко ухудшили прогноз цены на нефть в 2019 году.

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