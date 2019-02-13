Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

ОПЕК ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть

Сегодня, 11:47

Экспортеры ждут роста, но повышение замедлится на 50 тысяч баррелей

Фото: AFP
ОПЕК ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dbb/5df/5c3dbb5df2e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dbb/5df/5c3dbb5df2e8f.jpg Экономика Экспортеры ждут роста, но повышение замедлится на 50 тысяч баррелей

Мировой спрос на нефть в 2019 году вырастет на 1,24 млн баррелей в сутки и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки. Это ниже оценки предыдущего месяца на 0,05 млн баррелей. Речь об этом идет в докладе организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В документе отмечается, что прогноз снижен из-за ухудшения экономических ожиданий по странам-экспортерам нефти.

При этом ОПЕК прогнозирует, что суммарный объем поставок из стран вне ОПЕК в 2019 году составит 64,34 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основной рост из этих стран придется на США, Бразилию, Россию, Великобританию, Австралию, Казахстан и Гану. В то же время ожидается спад производства в Мексике, Канаде, Норвегии, Индонезии и Вьетнаме.

Напомним, в докладе ОПЕК также сообщается, что в январе-2019 экспортеры нефти рекордно урезали добычу, в основном за счет Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Так, страны ОПЕК обязались снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.

При этом банковские аналитики Уолл-стрит резко ухудшили прогноз цены на нефть в 2019 году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, ОПЕК, прогноз, ОПЕК

Вы сейчас просматриваете новость " ОПЕК ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мадуро попросил ОПЕК о помощи, но получил отказ – СМИ

Вчера, 09:22

В организации стран-экспортеров нефти неофициально прокомментировали свое решение

Нефть дешевеет: стало известно, что встревожило рынок

11 февраля, 10:42

Инвесторы чувствуют неопределенность и стараются не рисковать

В мире рекордно сократилась добыча нефти: что происходит с ценами и чего ждать в будущем

5 февраля, 14:53

Страны ОПЕК стремительно уменьшают поставки черного золота

НБУ назвал основные причины роста мировых цен на нефть

1 февраля, 17:32

Главный фактор – договоренность между Китаем и США о закупках энергоресурсов

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Луценко назвал фамилии ответственных за расстрелы на Майдане

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Идеальный вес женщины (таблица)

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Вакарчук: моя цель - третья революция