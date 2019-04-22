Цены на нефть взлетают: рынок ждет решения США

США может сегодня принять решение о возможности экспорта нефти из Ирана для ряда стран

Фото: REUTERS / Brendan McDermid.

Цены на нефть эталонных марок дорожают в ходе сегодняшних торгов в ожидании решения США о возможности экспорта нефти из Ирана для ряда стран.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 по киевскому времени подорожали на 1,94 доллара (на 2,7%) – до 73,91 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к указанному времени на 1,51 доллара (на 2,36%) – до 65,58 доллара за баррель.

По данным местных СМИ, Государственный департамент США планирует 22 апреля объявить о прекращении действия временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти.

"Сейчас, за две недели до окончания сроков освобождений от санкций, наступает очень важное время. Рынок ждет каких-то заявлений, которые помогут развеять неопределенность, длящуюся последние шесть месяцев", – заявил аналитик сырьевого рынка в банке Emirates NBD Эдвард Белл.

Напомним, США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018 года, но ряду государств они дали разрешение продолжать закупку иранской нефти до 2 мая 2019 года при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Турция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция и Тайвань. Последние три уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

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