Вступили в силу новые санкции США против Ирана

Сегодня, 03:02

Новая волна рестрикций затронет энергетическую отрасль Ирана

Фото: Fotolia
Фото: Fotolia

Вторая часть санкций США в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вступает в силу. Новая волна рестрикций затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Как заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, администрация Белого дома намерена сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций. Он также подчеркнул, что американские власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию глобального рынка. В результате будет возобновлено действие всех санкций, отмененных 16 января 2016 года, в день начала реализации СВПД.

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Как рассказал Хук, санкции будут возвращены в два этапа, первая часть которых вступила в силу после 6 августа. Введенная тогда часть ограничительных мер охватила автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и других ключевых металлов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.

Отметим, Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США. В иске говорится, что Белый дом наносит ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушает условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами.
Иран, США, Трамп, санкции, Дональд Трамп
Источник:

ТАСС

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