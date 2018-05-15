Цены на нефть взлетели до нового рекорда

Мировые цены на нефть растут на фоне данных майского доклада ОПЕК о запасах нефти и сохранения опасений относительно уровня добычи в Иране. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти впервые с 26 ноября 2014 года превысила 78 долларов за баррель, таким образом побив рекорд за три с половиной года.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле рости в цене до 78,3 доллара за баррель, что отображается в данных Bloomberg. Позже показатель немного снизился. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 71,01 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть Brent

Инвесторы также обратили внимание на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности обеспечить стабильность нефтяного рынка после решения США выйти из ядерной сделки с Ираном. Тем не менее, инвесторы опасаются, что санкции против Ирана приведут к сокращению предложения нефти.

При этом ранее министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявлял, что до нефти по 100 долларов еще далеко. Он отметил что на нефтяном рынке пока сохраняется избыток предложения, хотя рынок близок к достижению баланса.