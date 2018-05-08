Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Вчера, 22:18

Трамп подтвердил выход США из иранского ядерного соглашения

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Об этом он заявил 8 мая на брифинге в Белом доме.

"Сегодня я объявляю о том, что США выйдут из иранской ядерной сделки", – заявил он.

Глава Белого дома также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

"Америка не будет заложницей ядерного шантажа", – подчеркнул он.

За несколько часов до официального заявление Трамп раскритиковал в Twitter экс-госсекретаря Джона Керри, который активно содействовал заключению соглашения, а также принимал участие в переговорах с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом с целью сохранить его.

"Джон Керри не может смириться с тем фактом, что у него был шанс, а он его упустил. Держись подальше от переговоров, Джон, ты наносишь ущерб своей стране!", – написал Трамп.

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Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции "самого высокого уровня", не уточнив подробности. Под них могут попасть и другие страны, если они будут помогать Ирану в развитии ядерной программы, передает "Медуза".


Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

Ранее глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.

Не так давно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Так же мы сообщали, что помощники Трампа наняли частное израильское агентство для сбора компромата на сотрудников администрации Барака Обамы, принимавших участие в подготовке соглашения с Ираном.
Иран, США, Трамп, санкции, ядерная программа, Дональд Трамп, президент США
Источник:

CNN

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