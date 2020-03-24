Чеснок и лимон дорожают, зато свекла – дешевая: что происходит с ценами на продукты в карантин

Весной цены на овощи и фрукты всегда претерпевают существенные изменения. На одни продукты они повышаются – если, например, запасы подходят к концу, а до следующего урожая далеко. На другие снижаются – из-за большого объема импорта или, скажем, из-за того, что они начинают портиться в овощехранилищах. Причин, по которым весной меняются цены, достаточно много. А в этом году к традиционным и объективным прибавилась еще одна – пандемия коронавируса и введенный в связи с этим карантин. Из-за этого тоже изменились цены на целый ряд овощей и фруктов.

Дешевле, чем год назад

Надо отметить, что нынешней весной цены на целый ряд овощей борщевого набора и многие другие гораздо ниже, чем год назад. Например, по данным shuvar.com, свекла на оптовых рынках год назад стоила в полтора раза дороже, чем сейчас – 7,2 грн и 5 грн соответственно. Белокачанная капуста вообще бьет рекорды дешевизны: если в 2019 году в это время средняя оптовая цена на нее составляла 18 грн, то сейчас – всего 4 грн. Зеленый лук год назад в это время стоил в закупке 162 грн/кг – сейчас стоит 37,5 грн и продолжает дешеветь.

В этом году заметно дешевле, чем в прошлом году в такое же время, стоит морковь (7 и 4 грн за килограмм соответственно), пекинская капуста (18,5 грн в 2019-м и 12,3 грн сейчас) и краснокачанная капуста (14,5 и 10 грн соответственно).

Пока еще дешевле, чем в прошлом году, стоит лук – 12,5 грн (в 2019-м был 13,8), но он сейчас ощутимо дорожает, так что на днях, скорее всего, цены сравняются. О причинах расскажем ниже.

Многие сорта фруктов сейчас также продаются дешевле, чем годом ранее. Так, бананы на оптовых рынках стоят в среднем 29,3 грн/кг, тогда как в 2019-м в это время стоили 34,5 грн.

Некоторые овощи и фрукты старого урожая, впрочем, сейчас продаются дороже, чем год назад. Например, средняя оптовая цена на картошку сейчас составляет 8,5 грн, а в прошлом году была только 5 грн. Закупочные цены на тыкву в марте 2019-го в среднем были 9,5 грн, а сейчас – 15 грн за килограмм.

Яблоки нынешней весной также дороже, чем прошлой, причем существенно, в 2-3 раза. Закупочные цены в 2019 году составляли 3,5-6 грн за килограмм, а сейчас – 8-12 грн. Тем не менее роста цен на яблоки пока не наблюдается.

Дорожают продукты, рекомендованные при ОРВИ

На некоторые овощи и фрукты цены сейчас растут, причем довольно ощутимо. Например, корень имбиря еще неделю назад стоил дешевле, чем в прошлом году (оптовая цена была 60 грн по сравнению с 82,5 грн в 2019-м). Однако с 16 марта цены на этот продукт буквально сорвались с цепи, за три дня (к 19 марта) продемонстрировав рост в 2,5 раза! Теперь только в закупке имбирь стоит около 150 грн, а в розничной продаже еще больше.

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(Данные info.shuvar.com)

Чеснок в этом году и так продавался дороже, чем в прошлом. На начало марта средняя оптовая цена составляла 58,6 грн за кг, тогда как в 2019-м была 42,5 грн. Однако в последние дни чеснок также стал заметно дорожать и теперь стоит в закупке 95 грн за кило.

Еще один дорожающий продукт – лимон. В начале карантина, 12 марта, оптовая цена на него составляла в среднем 44 грн (в 2019-м в это время – 34,5 грн). А по состоянию на 19 марта цена закупки лимонов выросла уже до 61,5 грн за кг. То есть подорожание за неделю составило 50%.

Как видим, перечисленные продукты – это те, которые обычно рекомендуют употреблять для профилактики острых респираторных заболеваний. В прошлом году ни зимой, ни в начале весны сильного роста цен на эти продукты не наблюдалось. Поэтому можно сказать наверняка, что подорожание чеснока, лимона и имбиря нынешней весной связано с эпидемией коронавируса.

По этой же причине, очевидно, дорожает в последнее время и лук, о чем мы писали выше. Не приходится сомневаться, что уже через пару дней цены на лук перегонят прошлогодние.

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Также выросли в последние дни цены на апельсины, содержащие витамин С. Если в начале прошлой недели они стоили в опте в среднем 28 грн/кг, то к концу недели подорожали почти до 42 грн. А вот мандарины за прошлую неделю подорожали всего на 50 копеек – с 42 до 42,5 грн за кг (оптовая цена). Прошлом году в это время они продавались по 40 грн.

Гранат за минувшую неделю тоже подорожал почти на четверть – с 48 грн за килограмм перед карантином до 60 грн сейчас. Но год назад этот полезный для крови плод также стоил чуть менее 60 грн в закупке.

Ранние овощи появились раньше

Из-за аномально теплой зимы многие молодые тепличные овощи появились в этом году значительно раньше, чем в прошлом, в том числе украинские. Например, ранний редис можно было купить в овощных отделах супермаркетов уже в начале марта, тогда как в прошлом году первые партии на продажу поступили только 24 марта.

Цены на ранние овощи в этом году мало отличаются от прошлогодних. На некоторые овощи и зелень цены в этом году ниже. Например, ранний импортный картофель сейчас стоит 23 грн (оптовая цена) и дешевеет, в прошлом году было 26,5 грн/кг. Цена на редиску в этом году уже упала уже с 42 грн до 21 грн. В прошлом году первая редиска, появившаяся в конце марта, стоила 34 грн/кг. Лук-порей за год подешевел более чем вдвое (был по 37 грн, сейчас 17 грн/кг).

Оптовые цены на импортные огурцы в этом месяце колеблются в пределах 50-60 грн за килограмм (за последние дни привозные огурцы в очередной раз подорожали с 50 до 60 грн). Годом ранее цены на огурцы в марте тоже то поднимались, то опускались (в зависимости от поставок), но в пределах 47,5-52,5 грн за килограмм.

Украинские тепличные огурцы, которые уже тоже появились на рынке, сейчас стоят в закупке 65 грн/кг и по крайней мере не дорожают. В прошлом году средняя цена в это время тоже была чуть меньше – 59 грн/кг.

Цены на тепличные помидоры в этом году примерно такие же, как и в прошлом – оптовые в районе 40 грн за килограмм. В прошлом году, впрочем, помидоры дорожали до середины апреля. В этом году они тоже имеют тенденцию к росту цен. А вот помидоры черри в этом году дешевле, чем в прошлом (84 грн и 110 грн соответственно).

Чтобы купить сегодня свежие овощи, людям приходится выстаивать очереди в супермаркеты. В период эпидемии рынки закрыты, а в супермаркеты пускают только по несколько человек. Подробнее – в сюжете:

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