Цены на социальные продукты в Украине за пять лет выросли втрое
Зарплаты при этом тоже заметно повысились, подсчитал эксперт
Социальная продуктовая корзина в Украине за пять лет подорожала почти в три раза. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.
"За пять лет, по официальным данным, социальная продуктовая корзина подорожала почти в три раза. В феврале 2014 года ее стоимость составляла 342,7 грн, а за пять лет – уже 939,9 грн", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в социальную корзину вошли 23 продукта, цены на которые государство отслеживало в 2014 году. Сегодня статистика предоставляет данные по 31 продукту, но это расширение перечня произошло лишь в декабре 2017 года.
При этом за пять лет больше всего подорожала социальная хлебная корзина – почти в четыре раза. Стоимость овощной, бакалейной и мясной корзины выросла в 2,7 раза, а набор молочных продуктов – в 2,5 раза.
В то же время, средняя зарплата в стране поднялась почти втрое, средняя пенсия – на 68%, средняя пенсия по возрасту – на 74%, пенсия по инвалидности увеличилась на 47%.
"Гривня за этот промежуток времени девальвировала в 3,3 раза, с 8,27 грн за доллар на начало 2014-го до 27,43 грн на первый зимний месяц 2019 года", – подчеркнул Дорошенко.
Как сообщалось, в Украине подорожают хлеб, сахар и гречка. Причина в том, что гречки был избыток, цены падали, а сеяли ее все меньше. Поэтому крупа, по экспертным расчетам, вырастет в цене на 10%.
Ранее "Сегодня" выяснили , почему в Украине настолько дорогая еда, а цены на продукты уже сравнимы с европейскими.
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