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В Украине подорожают хлеб, сахар и гречка – прогноз экспертов

Сегодня, 09:13

Специалисты объяснили, почему вырастут цены на популярные продукты

Фото: Сегодня
В Украине подорожают хлеб, сахар и гречка – прогноз экспертов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f44/2f5/5c8f442f5a984.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f44/2f5/5c8f442f5a984.jpg Экономика Специалисты объяснили, почему вырастут цены на популярные продукты

Несмотря на успешное начало посевной кампании, в Украине ожидается рост цен на хлеб и мучные изделия. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко.

"В Украине сокращаются посевы под рожь, ее приходится импортировать, из-за чего ржаной хлеб подорожал за год на 22%. Любой хлеб у нас пока дешевле, чем у еврососедей, а спрос на него стабилен, поэтому ожидаю роста цен за год на 15%. Как и на муку и макароны", – прогнозирует Дорошенко.

Кроме того, специалисты ожидают повышения цен на гречку и сахар. Причина в том, что гречки был избыток, цены падали, а сеяли ее все меньше. Поэтому крупа, по экспертным расчетам, вырастет в цене на 10%. Цены на сахар повысятся на 8-10% – из-за сокращения площадей посева сахарной свеклы.. Но дефицита не будет, уверяют аналитики.

Подробнее о том, какого урожая и цен на продукты ждать в 2019 году, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной". Аграрии предупреждают, что вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры.

Ранее "Сегодня" выяснили, как изменились цены на рынках к началу весны:

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Тег продукты, цены, хлеб, сахар, гречка, макароны, посевы, цены на продукты, рожь, рост цен

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Источник:

Сегодня

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