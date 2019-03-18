В Украине подорожают хлеб, сахар и гречка – прогноз экспертов
Специалисты объяснили, почему вырастут цены на популярные продукты
Несмотря на успешное начало посевной кампании, в Украине ожидается рост цен на хлеб и мучные изделия. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко.
"В Украине сокращаются посевы под рожь, ее приходится импортировать, из-за чего ржаной хлеб подорожал за год на 22%. Любой хлеб у нас пока дешевле, чем у еврососедей, а спрос на него стабилен, поэтому ожидаю роста цен за год на 15%. Как и на муку и макароны", – прогнозирует Дорошенко.
Кроме того, специалисты ожидают повышения цен на гречку и сахар. Причина в том, что гречки был избыток, цены падали, а сеяли ее все меньше. Поэтому крупа, по экспертным расчетам, вырастет в цене на 10%. Цены на сахар повысятся на 8-10% – из-за сокращения площадей посева сахарной свеклы.. Но дефицита не будет, уверяют аналитики.
Подробнее о том, какого урожая и цен на продукты ждать в 2019 году, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной". Аграрии предупреждают, что вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры.
Ранее "Сегодня" выяснили, как изменились цены на рынках к началу весны:
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